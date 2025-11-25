Около 80 тысяч жителей Кинельского района будут получать медицинскую помощь в комфортных условиях

Я нашел ошибку
Главные новости:
Региональный координатор партпроекта Александр Живайкин получил благодарность из рук секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Владимира Якушева за активную работу и значительный вклад в развитие массового спорта.
Работа самарской команды партпроекта «Выбор сильных» признана на федеральном уровне
Знаковым событием стало обновление 18-километровой трассы «Осинки – Хворостянка» – Чагра – Марьевка в Хворостянском и Пестравском районах. Она ведёт к селу Марьевка – родине гвардии старшего лейтенанта Ивана Пенькова.
Завершили ремонт региональных дорог к малой родине Героев Советского Союза
Сейчас в школе постоянно занимаются 165 детей, только в первые классы в этом году поступили 38 ребят. В рамках национального проекта «Культура» для них было закуплено современное оборудование и музыкальные инструменты.
Госпрограмма в действии: в губернии после масштабной реконструкции открылась детская школа искусств
Вячеслав Федорищев акцентировал внимание на совместной работе по укреплению экономики Самарской области, мобилизации доходов регионального бюджета и поблагодарил сотрудников налоговой службы за плодотворное межведомственное взаимодействие, эффективность к
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании коллегии УФНС СО
Губернатор поздравил студентов с заслуженными победами в своих номинациях и провел с ними содержательную беседу. Студенты рассказали о себе, своих проектах, планах.
Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с победителями конкурса «Студент года» в Самарской области
Для вас выступят опытные врачи-эксперты: гинекологи, эндокринологи, косметологи и нутрициологи, и даже сомнологи. Они поделятся практическими советами, которые можно применять в жизни уже сейчас.
В Самаре пройдет большой форум «Эволюция здоровья», созданный специально для женщин
В программе: спортивное программирование, Counter-Strike 2 5х5, Dota 2 5х5, Standoff 2 2х2 и MLBB 5х5 (онлайн-отбор), гонки дронов, лазертаг, Just Dance, FC26, Tekken 8 и многое другое.
Открыта регистрация на Кубок Губернатора Самарской области по компьютерному спорту среди студентов
Региональный форум «‎‎Мой бизнес 63» проводится областным минэкономразвития по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика» и становится ключевой площадкой для развития малого и среднего бизнеса региона.
«Мой бизнес 63»: открыта регистрация на ежегодный форум для предпринимателей региона
Около 80 тысяч жителей Кинельского района будут получать медицинскую помощь в комфортных условиях

25 ноября 2025 13:18
149
Около 80 тысяч жителей Кинельского района будут получать медицинскую помощь в комфортных условиях

Благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина, и за счет средств областного бюджета в Кинеле и Кинельском районе обновляются фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории, возводится здание новой поликлиники, рассчитанной на 700 посещений в смену.

В текущем году в поселке Энергия и ауле Казахский завершено строительство современных модульных ФАПов. Они оснащены необходимым оборудованием для диагностики, профилактики и оказания первичной медико-санитарной помощи. В зданиях предусмотрены комфортные кабинеты, зоны ожидания и оборудованные санузлы для маломобильных граждан.

 «Мы очень ждали новый фельдшерско-акушерский пункт. С нетерпением ждем открытия. Уверены, что условия для получения медицинской помощи будут комфортными и удобными для работников и пациентов», — рассказала жительница аула Казахский Акслу Сейтова.

Кроме того, в 2025 году завершен капремонт офиса врача общей практики в поселке Новый Сарбай и врачебной амбулатории в поселке Чубовка, продолжаются работы в Богдановке и Алакаевке. Параллельно идет строительство новых ФАПов в поселках Кутулук и Александровка. После ввода в эксплуатацию они обеспечат необходимой медицинской помощью порядка 1000 жителей. В активной стадии строительства находится новая поликлиника на 700 посещений в смену.

 «Модернизации первичного звена здравоохранения в районе уделяется первостепенное внимание. Благодаря мероприятиям нацпроекта и дополнительному финансированию, выделенному по решению губернатора Самарской области Вячеслава Андреевича Федорищева, в текущем году будут возведены 4 новых фельдшерско-акушерских пункта и новая поликлиника, а также проведен капитальный ремонт 3 объектов. Строительство современных зданий и крупных центров позволяет нам обеспечить комфортные условия для работников и пациентов», — подчеркнул главный врач Кинельской центральной районной больницы Сергей Плешаков.

Фото – министерство здравоохранения Самарской области

