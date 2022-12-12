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Около 2500 жителей села Мусорка получают помощь в новой врачебной амбулатории

12 декабря 2022 14:21
525
Помимо процедурного кабинета и кабинетов врачебного приема, здесь размещаются лаборатория, палата дневного стационара, физиотерапевтический кабинет.

Новые объекты здравоохранения — врачебные амбулатории, офисы врачей общей практики, фельдшерско-акушерские пункты — возведены этом году в 15 муниципальных образованиях Самарской области.

В обновленных условиях жители могут наблюдаться, проходить профилактические осмотры, первый этап диспансеризации и углубленное обследование после перенесенной новой коронавирусной инфекции.

Около 2500 жителей села Мусорка и ближайших к нему населённых пунктов получают помощь в новой врачебной амбулатории.

«В последние годы мы отмечаем прирост населения: приезжают пары с детьми, многодетные семьи, — рассказала врач общей практики Марина Крючихина. — В вопросах сохранения здоровья жителей всегда работаем на опережение — активно приглашаем жителей на диспансеризацию и профосмотры, разъясняем, почему нужно регулярно проходить обследования. Пройти профилактику можно и в вечернее время, и в субботу. Завершаем год с хорошими результатами. Например, нам удалось на 100% выполнить план по профосмотрам детей и значительно расширить охват взрослого населения диспансеризацией».

Также в штате подразделения — врач-стоматолог, врач-акушер-гинеколог, врач-педиатр, в соответствии с графиком в амбулаторию выезжают другие узкие специалисты. Помимо процедурного кабинета и кабинетов врачебного приема, здесь размещаются лаборатория, палата дневного стационара, физиотерапевтический кабинет, оборудованные всем необходимым.

 

Фото:   ru.freepik.com

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