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Около 10 тысяч юных пациентов получили помощь в новом консультативно-диагностическом центре

10 апреля 2024 17:06
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В центре внедрены принципы бережливого производства, установлена новая мебель и современное оборудование.

Специалисты принимают пациентов в современном консультативно-диагностическом центре Самарской областной детской клинической больницы им. Н.Н. Ивановой. Центр возведен благодаря национальному проекту "Здравоохранение". Плановую помощь получают около 24 тысяч прикрепленных пациентов Октябрьского района и дети со всего региона по направлениям из своих поликлиник.

В центре внедрены принципы бережливого производства, установлена новая мебель и современное оборудование. В подразделении ведут плановый консультативный прием детей с различными патологиями. Здесь сосредоточена помощь по 13-ти специальностям - врачи-неврологи, онкологи, эндокринологи, пульмонологи, хирурги, травматологи, аллергологи, гастроэнтерологи, гематологи и другие специалисты узкого профиля. Ежедневно помощь получают порядка 300 юных пациентов. Кроме того, осуществляется забор крови для проведения лабораторной диагностики, проводят УЗИ и ЭКГ. По субботам проводят профилактические осмотры прикрепленному населению.

«В нашем центре созданы комфортные условия для пациентов и медицинских работников. Ранее врачи находились в трех различных корпусах по разным адресам в приспособленных помещениях. На сегодняшний день здесь оказана помощь уже почти 10 тысячам пациентов Октябрьского района и жителям нашего региона. Здесь проходят комплексные медицинские профилактические осмотры прикрепленное население, а также проводятся консультации специалистов узкого профиля», - рассказала заведующая консультативно-диагностическим центром, врач-пульмонолог Елена Вазнис.

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Здравоохранение
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