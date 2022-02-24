Офтальмологи больницы Ерошевского провели операцию пациенту со сложной патологией роговицы 

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Врачи Самарской областной клинической офтальмологической больницы им. Т.И.Ерошевского провели операцию пациенту со сложной патологией роговицы с использованием высокоточного лазера нового поколения. Процесс шлифовки пересаженной роговицы занял всего около 5 минут, а воздействие самого лазера около 50 секунд.

Операцию провели в рамках высокотехнологичной медицинской помощи. Всего с начала 2022 года по этой программе пролечено более 100 пациентов. Оказание своевременной и качественной медпомощи - ключевая задача стратегии лидерства региона, разработанной по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова при активном участии жителей. Новое функциональное оборудование позволяет проводить операции быстро и безболезненно.

В областную больницу им. Ерошевского обратилась жительница Тольятти со сложной патологией роговицы. С 14 лет у пациентки наблюдалось сниженное зрение, причиной которого явилась врожденная дистрофия роговицы. Пациентка находилась под постоянным наблюдением врачей-офтальмологов, много лет заболевание не поддавалось лечению. С каждым годом зрение становилось все хуже. В 2015 году уже в возрасте 40 лет пациентка обратилась в больницу им. Т.И.Ерошевского с очень низкой остротой зрения и помутнением роговицы.

Врачи областной офтальмологической больницы разработали программу лечения, провели ряд операций, в том числе по пересадке роговицы, удалению катаракты и замены хрусталика, лазерную коррекцию зрения. А недавно - оперативное вмешательство на высокоточном лазере нового поколения.

«Такие случаи являются одними из самых сложных в рефракционной микрохирургии, хирургии коррекции оптики глаза, – рассказал заведующий отделения рефракционной микрохирургии Степан Туровский. - Изначально пациентка имела сложную патологию – врожденную дистрофию роговицы, при которой человек постепенно теряет зрение. Пациентка перенесла пересадку роговицы, замену хрусталика, все это операции на оптических элементах глаза. Если мы пересаживаем роговицу - представьте, как это надеть человеку чужие очки. И эксимер-лазерная коррекция в данной ситуации позволяет сделать тонкую настройку оптики глаз такому пациенту и улучшить зрение. Мы провели эксимер-лазерное воздействие на трансплантате роговицы, сделали его форму более равномерной, соответственно, оптика становится более правильной, и мы получаем более высокую остроту зрения. Преимущество операции, выполненной на этом лазере, – это практически безконтактность, т.е. хирург руками практически ничего не делает во время операции, лазер все делает сам полностью, начиная с поверхности, проводит испарение поверхностных слоев роговицы, выравнивая ее».

Несмотря на то, что операция длится короткое время, планирование этой хирургии занимает иногда несколько часов. Поэтому врачам-офтальмохирургам приходится достаточно много времени потратить на то, чтобы запланировать нужный результат, и буквально минуты, чтобы исполнить операцию. Еще несколько лет назад, на лазерах предыдущего поколения таких высоких результатов достичь было невозможно.

«Это очень быстрая процедура, очень комфортно, ощущений практически никаких, – поделилась пациентка Оксана Плотникова. - После операции, единственное, что было, – это затуманивание зрения, сейчас с каждым днем становится все четче и лучше. Остроты зрения еще нет, но оно восстановилось, я замечательно вижу и уже даже могу читать и работать, вести полноценный образ жизни»

Пациентке еще предстоит реабилитационный период, необходимо некоторое время, чтобы восстановилась поверхность роговицы. По словам специалистов, на это, как правило, требуется около месяца, иногда больше, в зависимости от сложности случая, но так или иначе, пациент практически сразу после операции чувствует изменения в лучшую сторону, зрение повышается с дальнейшей перспективой улучшения.

«Такой результат лечения и такие приятные эмоции пациента возможны не только благодаря замечательным рукам врачей, но и выдающейся технике, – отметил главный врач больницы им. Т.И.Ерошевского Андрей Золотарев. - Абсолютно уникальный аппарат, один из четырех в Российской Федерации, новейшая модификация эксимерного лазера Schwindt AMARIS, позволяет не только устранять оптические недостатки глаза, сравнимые с коррекцией очками или контактными линзами, он позволяет устранять малейшие локальные неправильные неравномерности формы роговицы, что в данном случае было необходимо. Не только убрать сферическую и астигматическую составляющую рефракционного отклонения в данном случае, но и мелкие индивидуальные особенности, которые если бы остались, очень бы мешали пациентке. Обычно после таких операций полное восстановление занимает 2-3 недели. Но мы уже получили выдающийся результат, собственно это и доказывает то, что пациентка прекрасно видит», сообщает пресс-служба облправительства.

Фото: минздрав СО