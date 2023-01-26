Офтальмолог: ярким признаком развития катаракты является затуманивание зрения

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Катаракта — заболевание, характеризующееся частичным или полным помутнением хрусталика глаза. Это заболевание влияет прежде всего на качество зрения. Об первых симптомах недуга «Известиям» рассказала врач-офтальмохирург, кандидат медицинских наук «СМ-Клиника» Ана Дгебуадзе в четверг, 26 января.

«Ярким признаком в развитии катаракты является затуманивание зрения. Ощущение пелены или тумана перед глазами говорит о снижении остроты зрения или его резкости. Обычно в начале заболевания помутнения в хрусталике, вызванные катарактой, затрагивают небольшую периферическую часть хрусталика, и поэтому пациенты могут не знать о наличии катаракты и не замечают снижения зрения», — отметила специалист.

По мере прогрессирования катаракты зрение постепенно снижается, пациентам кажется, будто они смотрят через мутное, грязное стекло. Вместе с нечеткостью изображения меняется и цветовое восприятие — краски становятся более приглушенными.

«Появление ореолов и светорассеивание вокруг источников света является еще одним ярким признаком развития катаракты. Такое состояние особенно опасно для водителей автомобилей, так как свет встречных фар ослепляет их. При подобных симптомах становится сложнее управлять автомобилем даже на хорошо освещенных улицах, потому что от каждой лампочки они видят огромный поток лучей светорассеивания», — указала Дгебуадзе.

«Успех лечения катаракты заключается в ранней диагностике. В случае появления таких жалоб требуется консультация врача-офтальмолога для постановки диагноза и определения правильной тактики лечения», — добавила эксперт.

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