О работе медицинских служб региона в период продолжительных выходных

В период продолжительных выходных прием врачей и работа структурных подразделений поликлиник Самарской области будут организованы по отдельному графику. С подробной информацией о работе медицинских служб можно ознакомиться на официальных сайтах учреждений.
В бесперебойном режиме в часы работы поликлиник будет организована выдача льготных лекарственных препаратов.
Также будет организована работа мобильных медицинских бригад поликлиник для оказания помощи на дому пожилым людям и пациентам с обострениями хронических заболеваний.
Служба неотложной помощи поликлиник продолжит работать в своем обычном режиме с 8.00 до 20.00.
Информацию о графике работы отделений профилактики и возможностях прохождения диспансеризации, о работе иных медицинских служб можно уточнить на сайтах учреждений.
В круглосуточном режиме будут работать стационары и служба скорой медицинской помощи.
При внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, предоставляющих угрозу жизни пациента, необходимо вызвать экстренную медицинскую службу по телефонам 03, 103, 112.
Дежурить в штатном режиме будут и травмпункты.
В Самаре:
1. ГБУЗ СО «Самарская городская клиническая больница №1 им. Н.И. Пирогова» ул. Полевая, 80а, круглосуточно;
2. ГБУЗ СО «Самарская городская клиническая больница №2 им. Н.А. Семашко», ул. Калинина, 32, круглосуточно;
3. ГБУЗ СО «Самарская городская больница №7», ул. Крайняя, 17, круглосуточно;
4. ГБУЗ СО «Самарская городская больница №10», ул. Медицинская, 4б, круглосуточно;
5. ГБУЗ СО «Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина», детский травмпункт, ул. Ташкентская, 159, круглосуточно.
В Новокуйбышевске:
1. ГБУЗ СО «Новокуйбышевская центральная городская больница», ул. Пирогова, 1, к3, круглосуточно.
В Тольятти:
1. ГБУЗ СО «Тольяттинская городская поликлиника №3» ул. Цветной бульвар, 16, кабинет травматологической помощи, круглосуточно
2. ГБУЗ СО «Тольяттинская городская больница №2» ул. Баныкина, кабинет травматологической помощи, приемное отделение, круглосуточно.
В Сызрани:
ГБУЗ СО «Сызранская центральная городская и районная больница» ул. Комарова,1, круглосуточно.