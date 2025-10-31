О работе медицинских служб региона в период продолжительных выходных

122

В период продолжительных выходных прием врачей и работа структурных подразделений поликлиник Самарской области будут организованы по отдельному графику. С подробной информацией о работе медицинских служб можно ознакомиться на официальных сайтах учреждений.



В бесперебойном режиме в часы работы поликлиник будет организована выдача льготных лекарственных препаратов.



Также будет организована работа мобильных медицинских бригад поликлиник для оказания помощи на дому пожилым людям и пациентам с обострениями хронических заболеваний.



Служба неотложной помощи поликлиник продолжит работать в своем обычном режиме с 8.00 до 20.00.



Информацию о графике работы отделений профилактики и возможностях прохождения диспансеризации, о работе иных медицинских служб можно уточнить на сайтах учреждений.



В круглосуточном режиме будут работать стационары и служба скорой медицинской помощи.



При внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, предоставляющих угрозу жизни пациента, необходимо вызвать экстренную медицинскую службу по телефонам 03, 103, 112.



Дежурить в штатном режиме будут и травмпункты.



В Самаре:



1. ГБУЗ СО «Самарская городская клиническая больница №1 им. Н.И. Пирогова» ул. Полевая, 80а, круглосуточно;



2. ГБУЗ СО «Самарская городская клиническая больница №2 им. Н.А. Семашко», ул. Калинина, 32, круглосуточно;



3. ГБУЗ СО «Самарская городская больница №7», ул. Крайняя, 17, круглосуточно;



4. ГБУЗ СО «Самарская городская больница №10», ул. Медицинская, 4б, круглосуточно;



5. ГБУЗ СО «Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина», детский травмпункт, ул. Ташкентская, 159, круглосуточно.



В Новокуйбышевске:



1. ГБУЗ СО «Новокуйбышевская центральная городская больница», ул. Пирогова, 1, к3, круглосуточно.



В Тольятти:



1. ГБУЗ СО «Тольяттинская городская поликлиника №3» ул. Цветной бульвар, 16, кабинет травматологической помощи, круглосуточно



2. ГБУЗ СО «Тольяттинская городская больница №2» ул. Баныкина, кабинет травматологической помощи, приемное отделение, круглосуточно.



В Сызрани:



ГБУЗ СО «Сызранская центральная городская и районная больница» ул. Комарова,1, круглосуточно.