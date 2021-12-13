О профилактике детского травматизма

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Главный внештатный детский травматолог-ортопед министерства здравоохранения Самарской области, врач-травматолог-ортопед Самарской областной детской клинической больницы им.Н.Н. Ивановой Павел Викторович Рыжов:

Детский травматизм — очень важная и серьезная проблема.

Дети ведут себя очень активно и зимой, и летом. Однако именно в зимний каникулярный период частота детского травматизма увеличивается примерно на треть, когда дети больше располагают свободным временем, чаще находятся на улице и остаются без присмотра взрослых.

Сани, лыжи, коньки и другие виды зимнего досуга и спорта, к сожалению, становятся причиной многих травм и увечий, начиная с банального переохлаждения и заканчивая переломами костей, произошедших при падении в условиях гололеда и снегопада.

Склон, который выбирается для спуска на санках или лыжах, обязательно должен быть вдалеке от дороги, свободен от палок и корней деревьев. Каждый ребенок должен понимать, что можно столкнуться с соседом или деревом, а спуск спиной снижает возможность управлять санками или лыжами, своевременно и адекватно реагировать на опасность. Особенно опасно цепляться к транспортным средствам, привязывать санки друг к другу.

Игра в снежки, еще одна зимняя забава, которая может привести к повреждениям глаз. Крепко слепленный и метко запущенный снежок может лишить ребенка зрения. Поэтому объясните ребенку, что во время снежного боя лучше находиться подальше от его эпицентра.

Риск «приклеиться» к железному предмету (так называемые лизуны). Постарайтесь доходчиво объяснить ребенку, что в мороз нельзя лизать языком и притрагиваться мокрыми руками к железным конструкциям, можно «приклеиться».

Гололед является причиной множества травм и переломов:

- правильно подберите ребенку обувь: ребристая подошва, произведённая из мягкой резины или термоэластопластов, без каблуков;

- научите ребенка перемещаться по скользкой улице: не спешить, избегать резких движений, постоянно смотреть под ноги;

- не держать руки в карманах;

- детей постарше при падении научите быстро группироваться, собираться в комочек или вовремя сгибать ноги. Самый лучший вариант – научиться падать на бок;

- нельзя выставлять руки вперёд и приземляться на них;

- огромную опасность в гололед представляют ступеньки, по возможности избегайте их, если это невозможно, то ногу при спуске по лестнице необходимо ставить вдоль ступеньки, в случае потери равновесия такая позиция смягчит падение.

Чтобы предупредить возникновение дорожно-транспортного травматизма, дети должны знать и соблюдать следующие правила, когда переходят дорогу:

- остановиться на обочине;

- посмотреть в обе стороны;

- перед тем как переходить дорогу, убедиться, что на дороге нет машин или других транспортных средств;

- идти, но ни в коем случае не бежать;

- переходить дорогу только в установленных местах

- на дорогу надо выходить спокойно, сосредоточенно, уверенно и так, чтобы водитель видел тебя;

- если транспортный поток застал на середине дороги, следует остановиться и не паниковать;

- маленького ребенка переводить через дорогу надо только за руку;

- детям нельзя играть возле дороги.

В случае травмы взрослые должны уметь оказать первую медицинскую помощь ребенку.

При возникновении небольших ушибов различных частей тела к ушибленному месту надо приложить на некоторое время (10-15 минут) холод (пузырь со льдом, снегом, холодной водой), затем обеспечить пострадавшему месту покой.

При легких ушибах, применять холод, а затем забинтовать место повреждения.

Ранки, ссадины, царапины необходимо обработать раствором антисептика.

В случаях более тяжелых повреждений обязательно обратиться за медицинской помощью.

Берегите себя и своих детей, передает пресс-служба минздрава СО.

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