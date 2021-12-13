О профилактике детского травматизма

Главный внештатный детский травматолог-ортопед министерства здравоохранения Самарской области, врач-травматолог-ортопед Самарской областной детской клинической больницы им.Н.Н. Ивановой Павел Викторович Рыжов:
Детский травматизм — очень важная и серьезная проблема.
Дети ведут себя очень активно и зимой, и летом. Однако именно в зимний каникулярный период частота детского травматизма увеличивается примерно на треть, когда дети больше располагают свободным временем, чаще находятся на улице и остаются без присмотра взрослых.
Сани, лыжи, коньки и другие виды зимнего досуга и спорта, к сожалению, становятся причиной многих травм и увечий, начиная с банального переохлаждения и заканчивая переломами костей, произошедших при падении в условиях гололеда и снегопада.
Склон, который выбирается для спуска на санках или лыжах, обязательно должен быть вдалеке от дороги, свободен от палок и корней деревьев. Каждый ребенок должен понимать, что можно столкнуться с соседом или деревом, а спуск спиной снижает возможность управлять санками или лыжами, своевременно и адекватно реагировать на опасность. Особенно опасно цепляться к транспортным средствам, привязывать санки друг к другу.
Игра в снежки, еще одна зимняя забава, которая может привести к повреждениям глаз. Крепко слепленный и метко запущенный снежок может лишить ребенка зрения. Поэтому объясните ребенку, что во время снежного боя лучше находиться подальше от его эпицентра.
Риск «приклеиться» к железному предмету (так называемые лизуны). Постарайтесь доходчиво объяснить ребенку, что в мороз нельзя лизать языком и притрагиваться мокрыми руками к железным конструкциям, можно «приклеиться».
Гололед является причиной множества травм и переломов:
- правильно подберите ребенку обувь: ребристая подошва, произведённая из мягкой резины или термоэластопластов, без каблуков;
- научите ребенка перемещаться по скользкой улице: не спешить, избегать резких движений, постоянно смотреть под ноги;
- не держать руки в карманах;
- детей постарше при падении научите быстро группироваться, собираться в комочек или вовремя сгибать ноги. Самый лучший вариант – научиться падать на бок;
- нельзя выставлять руки вперёд и приземляться на них;
- огромную опасность в гололед представляют ступеньки, по возможности избегайте их, если это невозможно, то ногу при спуске по лестнице необходимо ставить вдоль ступеньки, в случае потери равновесия такая позиция смягчит падение.
Чтобы предупредить возникновение дорожно-транспортного травматизма, дети должны знать и соблюдать следующие правила, когда переходят дорогу:
- остановиться на обочине;
- посмотреть в обе стороны;
- перед тем как переходить дорогу, убедиться, что на дороге нет машин или других транспортных средств;
- идти, но ни в коем случае не бежать;
- переходить дорогу только в установленных местах
- на дорогу надо выходить спокойно, сосредоточенно, уверенно и так, чтобы водитель видел тебя;
- если транспортный поток застал на середине дороги, следует остановиться и не паниковать;
- маленького ребенка переводить через дорогу надо только за руку;
- детям нельзя играть возле дороги.
В случае травмы взрослые должны уметь оказать первую медицинскую помощь ребенку.
При возникновении небольших ушибов различных частей тела к ушибленному месту надо приложить на некоторое время (10-15 минут) холод (пузырь со льдом, снегом, холодной водой), затем обеспечить пострадавшему месту покой.
При легких ушибах, применять холод, а затем забинтовать место повреждения.
Ранки, ссадины, царапины необходимо обработать раствором антисептика.
В случаях более тяжелых повреждений обязательно обратиться за медицинской помощью.
Берегите себя и своих детей, передает пресс-служба минздрава СО.
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