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О плюсах сертификатов здоровья рассказал главврач тольяттинской горбольницы № 4

17 декабря 2021 16:32
55
Сергей Тетюшкин считает, что такое нововведение позволит контактировать между собой людям с минимальными друг для друга рисками.

Помогут вернуться к жизни до пандемии: о плюсах сертификатов здоровья рассказал главврач тольяттинской горбольницы № 4.

Сергей Тетюшкин считает, что такое нововведение позволит контактировать между собой людям с минимальными друг для друга рисками.

- Самым эффективным способом борьбы с вирусной инфекцией на данный момент является разобщение больных и здоровых, социальная дистанция между людьми и изоляция. Особенно важно это для групп риска, в которые входят пожилые, а также люди с хроническими заболеваниями. Но жизнь продолжается, несмотря на пандемию, возникает потребность в передвижении, посещении общественных мест, вероятность контактов увеличивается, что в свою очередь увеличивает риск заражения. Для того, чтобы минимизировать эти риски, необходимо максимально обезопасить контакты населения.

Введение сертификатов здоровья, а также единых стандартов и правил работы в регионах предусматривает законопроект о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Накануне его приняла Госдума в первом чтении, передает пресс-служба оперштаба СО.

 

Фото:   оперштаб СО

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Здравоохранение
Сергей Тетюшкин считает, что такое нововведение позволит контактировать между собой людям с минимальными друг для друга рисками.
17 декабря 2021  16:32
О плюсах сертификатов здоровья рассказал главврач тольяттинской горбольницы № 4
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