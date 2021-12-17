55

Помогут вернуться к жизни до пандемии: о плюсах сертификатов здоровья рассказал главврач тольяттинской горбольницы № 4.



Сергей Тетюшкин считает, что такое нововведение позволит контактировать между собой людям с минимальными друг для друга рисками.



- Самым эффективным способом борьбы с вирусной инфекцией на данный момент является разобщение больных и здоровых, социальная дистанция между людьми и изоляция. Особенно важно это для групп риска, в которые входят пожилые, а также люди с хроническими заболеваниями. Но жизнь продолжается, несмотря на пандемию, возникает потребность в передвижении, посещении общественных мест, вероятность контактов увеличивается, что в свою очередь увеличивает риск заражения. Для того, чтобы минимизировать эти риски, необходимо максимально обезопасить контакты населения.



Введение сертификатов здоровья, а также единых стандартов и правил работы в регионах предусматривает законопроект о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Накануне его приняла Госдума в первом чтении, передает пресс-служба оперштаба СО.

Фото: оперштаб СО