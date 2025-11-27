Нутрициолог рассказала, какой температуры должны быть напитки, чтобы избежать вреда для здоровья

Нутрициолог Ольга Панова рассказала, какой температуры должны быть напитки, чтобы избежать вреда для здоровья, пишут "Известия", со ссылкой на «Радио 1».

Врач рассказала, что в жару не рекомендуется пить ледяную воду, поскольку она вредна для желудка, а зимой тем более не стоит перегружать организм холодными напитками, когда ему требуется согреваться.

По ее словам, и кипяток является нежелательным вариантом: слишком горячая вода может усугубить хронические заболевания и проблемы желудочно-кишечного тракта.

Оптимальным выбором остается теплая вода, которая не провоцирует нарушения в работе ЖКТ и в целом положительно влияет на состояние организма.