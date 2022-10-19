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Новый аппарат для биопсии позволяет пациентам областного онкодиспансера сохранять качество жизни

19 октября 2022 17:15
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В диспансере проведено уже более 50 операций с использованием нового гамма-детектора.

В Самарском областном клиническом онкологическом диспансере введен в работу гамма-детектор для проведения биопсии сторожевых лимфоузлов пациенткам с раком молочной железы. Он поставлен в учреждение в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Согласно мировой статистике, раком молочной железы болеет каждая восьмая женщина на планете. В Самарской области за первое полугодие 2022 года было выявлено более 800 новых случаев злокачественных опухолей груди.

Для проведения операций по биопсии сигнальных лимфатических узлов при онкозаболеваниях молочных желез недавно в диспансер был поставлен и введен в работу гамма-детектор для интраоперационных исследований. Он позволяет оказывать современную высокотехнологическую помощь пациентам и проводить операции с меньшего объема вмешательства по методике биопсии сигнальных (сторожевых) лимфатических узлов с использованием радиоактивной метки.

Новый аппарат отличается более четкой визуализацией во время проведения биопсии с перенесением изображения на ноутбук и более четким контролем за операцией.

Биопсия сигнальных лимфатических узлов – один из современных методов ранней диагностики метастазов. Сигнальный лимфатический узел – первый узел, в который злокачественные клетки распространяются из первичной опухоли молочной железы. При обнаружении сигнального лимфоузла его отправляют на срочное гистологическое исследование, исходя из результатов которого онкологи определяют необходимость удаления остальных лимфатических узлов. Если в сторожевом лимфоузле признаки опухоли не выявлены, то операция заканчивается. Таким образом можно сократить время операции, избежать ограничения подвижности в плечевом суставе, улучшить эстетический результат операции, уменьшить период реабилитации пациента.

В диспансере проведено уже более 50 операций с использованием нового гамма-детектора.

Пациентка Наталья узнала об образовании в молочной железе во время прохождения диспансеризации. После обследования в областном онкодиспансере пациентке провели малоинвазивную операцию. «Я очень благодарна моему лечащему врачу – Максиму Сергеевичу и палатным медицинским сестрам за заботу и постоянное внимание. Чувствую я себя прекрасно», — рассказала Наталья.

Лечащий врач–онколог онкологического отделения опухолей молочной железы №1 Максим Ламонов отметил, пациентке выполнена операция с сохранением органа и сделана биопсия сигнального лимфатического узла.

«Рак молочной железы – это заболевание, которое подлежит обследованию, активно выявляется в рамках скрининговых программ, его научились успешно лечить в том числе и в нашем диспансере, - отметил главный внештатный специалист по онкологии министерства здравоохранения Самарской области, главный врач Самарского онкодиспансера, д.м.н. Андрей Орлов. — Новый аппарат позволяет уменьшить риски тяжелых осложнений при операциях на молочной железе. Выявление сигнального лимфоузла дает возможность не проводить объемные операции. С 2019 года в наше учреждение благодаря национальному проекту "Здравоохранение" поступило свыше 150 единиц нового и высокотехнологичного оборудования, до конца 2022 года планируется поставка еще свыше 20 единиц новой техники. Все оборудование работает на благо здоровья и жизней наших пациентов, оно помогает врачам своевременно диагностировать болезнь и проводить сложные операции».

 

Фото:   минздрав СО

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