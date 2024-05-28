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Новые аппараты ИВЛ поставлены в региональный сосудистый центр больницы №2 Тольятти

28 мая 2024 15:31
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Оборудование установлено в отделении реанимации для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения.

Благодаря нацпроекту "Здравоохранение" в региональный сосудистый центр Тольяттинской городской клинической больницы №2 им. В.В. Баныкина поставлены 6 аппаратов искусственной вентиляции лёгких. Оборудование установлено в отделении реанимации для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения.

«У нас находятся пациенты с нарушенным уровнем сознания и нарушением дыхательного статуса. Оборудование обладает режимами "интеллектуальной" вентиляции, что позволяет подобрать пациентам более подходящий режим и облегчить переход к самостоятельному дыханию. Кроме того, в аппарат встроен капнограф для мониторинга концентрации углекислого газа в процессе дыхания. Безусловно, для наших пациентов большое значение имеет респираторная поддержка аппарата более высокого класса», – рассказала заведующая отделением реанимации для больных с ОНМК Тольяттинской городской клинической больницы №2 им. В. В. Баныкина Татьяна Хохлова.

За период реализации нацпроекта в Тольяттинскую городскую клиническую больницу им.В.В. Баныкина поставлено 26 единиц медтехники, в том числе высокотехнологичного.
 

Фото:   минздрав СО/Сергей Рыжиков

Теги: Медицина Тольятти

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