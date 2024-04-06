Новокуйбышевский врач-педиатр: "Необходимо формировать у ребёнка полезные утренние привычки уже с рождения"

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Заведующая педиатрическим отделением №2, врач-педиатр Новокуйбышевской центральной городской больницы Светлана Емануйлова:

«Момент пробуждения ото сна ребёнка – время для правильного развития всех жизненно важных процессов детского организма. Поэтому необходимо формировать у ребёнка полезные утренние привычки уже с рождения.



Умывание.

Это первая утренняя процедура для человека в любом возрасте.



Как правильно проводить эту процедуру новорожденным?

умывайте ребенка тёплой, заранее прокипячённой и остывшей до комнатной температуры водой.

используйте ватные диски: отдельными чистыми влажными дисками обтирайте лоб, щёки и нос.

влажным диском протирайте сначала один глаз малыша – от наружного угла к внутреннему. Затем - чистым влажным диском также протирайте другой глаз.



В период новорожденности ребенка умывают по мере необходимости. Со 2-го месяца жизни грудного ребёнка умывают уже утром и вечером.



Начиная с 4-5 месяцев можно умывать ребёнка тёплой водопроводной водой.



Правильная чистка зубов.

Гигиену полости рта начинают до появления первого молочного зуба.



С 2 до 6 месяцев два раза в день осуществляется очищение ротовой полости от остатков пищи – с десен, языка и слизистой. Процедуру можно проводить стоматологической салфеткой или марлевым тампоном, сделанным из медицинского бинта.



Как правило, в 6-10 месяцев у грудничка прорезываются зубы внизу – нижние резцы. До года родители должны учить ребёнка чистке зубов: удобно это делать с помощью специальной силиконовой насадки на палец. Чистка осуществляется 1 раз в день.



В возрасте от 1 до 3 лет малышу необходимо дать в руки первую мягкую зубную щётку с ограничителем на ручке и пасту. Родители помогают ребёнку дочищать зубы. С этого возраста чистка происходит 2 раза в день: утром и вечером под контролем родителей.



Уже после 3 лет вырабатываются навыки тщательной чистки зубов.



Врач-стоматолог помогает в формировании заботы о здоровье полости рта и даёт необходимые рекомендации родителям.



Утренняя зарядка.

10-15 минут двигательной активности утром после умывания и чистки зубов и за 30 минут до еды улучшает кровообращение, сердечно-сосудистую, дыхательную, пищеварительную системы, укрепляет мышцы и поднимает настроение.



Заниматься зарядкой ребёнку полезно в любом возрасте, начиная с рождения.



В начале своей жизни малыш большую часть суток спит. В короткие периоды бодрствования ему нужно получить пищу не только для тела, но и активно развивающегося головного мозга.



Гимнастика для новорождённых – самое лучшее решение. Мягкие руки матери, тактильный контакт с нею, улыбка и обращённая речь помогают развивать эмоциональный интеллект малыша.

Обязательно проконсультируйтесь с врачом-педиатром, как правильно проводить утреннюю зарядку и не навредить малышу".

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