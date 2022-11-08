Новое оборудование помогает тольяттинским кардиологам выявлять мельчайшие патологии сердца

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Тольяттинской городской клинической больнице № 2 имени В.В. Баныкина на новом аппарате функциональной диагностики экспертного класса со специальной кардиологической программой «СТРЕСС-ЭХО», поступившем в этом году в рамках национального проекта "Здравоохранение", проведено около 100 исследований. 20 пациентам, у которых выявлены серьезные патологические изменения в сердечной мышце, проведено стентирование.



В тольяттинской больнице имени Баныкина, имеющей в своей структуре отделение сосудистой хирургии, проводится полный спектр диагностических исследований в области сердечно-сосудистых заболеваний. С помощью нового аппарата проводятся малоинвазивные диагностические исследования пациентам, нуждающимся в уточнении состояния самых мелких структур клапанной системы и мышцы сердца.



«Для диагностики по программе «СТРЕСС-ЭХО» проводится тщательный отбор пациентов, — пояснил заведующий кардиологическим отделением № 2 больницы им. Баныкина Михаил Карбузов. — Как правило, это пациенты, страдающие от различных поражений в суставах, с выраженными болевыми синдромами в нижних конечностях, то есть те, кто в силу ограниченности в движениях не могут перенести стандартного нагрузочного тестирования на беговой дорожке или на велотренажере. Кроме того, в таком исследовании нуждаются пациенты, прошедшие стандартное нагрузочное тестирование, но результаты тестирования по разным причинам не позволяют клиницисту однозначно судить о патологических процессах. Или, например, установлено, что коронарные артерии пациента «чистые», а пациент продолжает жаловаться на боли в области грудной клетки. Для врача-кардиолога значимо, что программа «СТРЕСС-ЭХО» позволяет выявить группу пациентов с патологическими изменениями в мельчайших сосудах сердечной мышцы и применить к каждому персонифицированную терапию. А для пациента очень важно знать, что критического состояния можно избежать, если следовать врачебным рекомендациям. Все это в совокупности способствует продлению и улучшению качества жизни пациента».



Новое исследование проводится на аппарате функциональной диагностики экспертного класса со специальной кардиологической программой в момент максимально переносимой для сердца конкретного пациента физической нагрузки. Это весомое и очень важное дополнение к уже имеющимся методам исследований (ЭКГ, ЭХО-кардиография, велоэргометрия, холтеровское мониторирование, ЭКГ с цветным допплеровским картированием сосудов, хирургическая и компьютерная коронарография).



Напомним, борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями – одно из значимых направлений национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. В регионе при поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по улучшению условий оказания и доступности медицинской помощи.



В рамках нацпроекта с 2019 года в медучреждения поступило более 60 единиц современной медтехники для диагностики и лечения болезней системы кровообращения. В этом году 11 сосудистых центров – 3 региональных сосудистых центра и 8 первичных сосудистых отделений оснащаются порядка 40 единицами оборудования, в том числе тяжелого.

Фото: минздрав СО