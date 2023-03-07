Новое медучреждение для жителей Красноярского района готовят к открытию

145

Отделение центральной районной больницы готовят к открытию.

Сейчас рабочие устанавливают современное оборудование и мебель. Для оказания медицинской помощи пациентам создали комфортные условия: здесь разместили отделение рентгенологии, операционную, а также кабинеты УЗИ и ЭКГ.



Это не единственное медучреждение, которое сделали в районе за последние годы. После капитального ремонта открыли детскую поликлинику, завершили работы во взрослом отделении. Также построили ФАПы в селе Светлый Ключ и Тростянка, что позволяет местным жителям получить консультацию специалиста и сдать анализы недалеко от дома.

Фото: минздрав СО