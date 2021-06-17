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Николай Патрушев, Игорь Комаров и Дмитрий Азаров поздравили с предстоящим профессиональным праздником медработников ИДК
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Николай Патрушев, Игорь Комаров и Дмитрий Азаров поздравили с предстоящим профессиональным праздником медработников ИДК

17 июня 2021 17:46
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И ознакомились с его деятельностью во время рабочей поездки.

В четверг, 16 июня, Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев, Полномочный представитель Президента страны в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравили с предстоящим профессиональным праздником медицинских работников клинического госпиталя ИДК и ознакомились с его деятельностью во время рабочей поездки.

Современный медицинский центр, построенный на принципах государственно-частного партнерства, предлагает широкий спектр высокотехнологичных медицинских услуг: по акушерству, гинекологии, общей хирургии, травматологии, ортопедии, онкологии, урологии, сердечно-сосудистой хирургии. Госпиталь принимает пациентов как из Самарской области, так и из других регионов ПФО, а также популярен у граждан сопредельных регионов Казахстана.

Основатель ГК «Мать и Дитя» Марк Курцер рассказал, что мощность поликлинического отделения рассчитана на 220 тысяч посещений в год по различным профилям медпомощи. Есть дневной стационар на 36 коек и круглосуточный – на 147 мест.

Всего в госпитале 20 отделений. Например, в родильном оборудовано 6 современных родовых залов, общая мощность которых рассчитана на 2,5 тысячи операций в год. Здесь же есть возможность сделать процедуру ЭКО – до 1200 циклов.

Кроме того, гости ознакомились с работой онкологического отделения.

«Мы приобрели передвижные мобильные пункты для проведения диагностики онкозаболеваний в сельских районах области. Если есть какие-либо подозрения, то пациенты направляются либо в областной онкологический диспенсер, либо сюда – для наиболее полного обследования и точности постановки диагноза с помощью оборудования экспертного класса», – пояснил губернатор Дмитрий Азаров.

В завершении осмотра Николай Патрушев, Игорь Комаров и Дмитрий Азаров поблагодарили за работу и поздравили всех сотрудников госпиталя с Днем медицинского работника, который будет отмечаться в ближайшее воскресенье.

 

Фото:  пресс-служба облправительства

 

Теги: госпиталь ИДК Николай Патрушев

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