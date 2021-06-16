Дмитрий Азаров инициировал создание координационного совета по вопросам экологии 

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Самарская область вновь стала центром обсуждения важнейших вопросов федерального значения. В среду, 16 июня, во время рабочей поездки в регион Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев по поручению Президента России Владимира Путина провел выездное совещание по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах Приволжского федерального округа. Участие в обсуждении приняли полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, представители федеральных министерств и ведомств, главы субъектов округа.

Открывая совещание, Николай Патрушев напомнил, что в стране создана система мониторинга реализации национальных проектов. Она активно используется в целях выявления правонарушений. Были разработаны и реализуются мероприятия по установлению организаций, оформленных на подставных лиц, пресечению попыток вывода бюджетных средств в теневой оборот и уклонение от уплаты налогов. Кроме того, приняты меры по повышению уровня взаимодействия правоохранительных органов с межрегиональным управлением федеральной службы по финансовому мониторингу, усилен прокурорский надзор за целевым расходованием бюджетных средств с соблюдением требований конкурсных условий и процедур.

«В результате данной работы в прошлом году в округе выявлено более 11 тысяч правонарушений, связанных с реализацией национальных проектов. Возбуждено 107 уголовных дел. Установлены факты участия в теневых финансовых схемах более 30 организаций, являющихся исполнителями по государственным контрактам. Скоординированными действиями правоохранительных органов в целом предотвращен ущерб бюджетов всех уровней на сумму почти 220 млн рублей. Из них уже возмещено более 86 млн рублей», – привел в пример цифры Секретарь Совета Безопасности.

Говоря об охране окружающей среды, Секретарь Совета Безопасности отметил, что вопросы обеспечения экологической безопасности выходят на первый план, поскольку их нерешенность негативно влияет на качество жизни населения, ведет к повышению социальной напряженности.

«В прошлом году только Росприроднадзором выявлено более 1200 нарушений природоохранного законодательства, – обратился к участникам совещания Николай Патрушев. – Подчеркну, что ликвидация накопленного вреда окружающей среде, уменьшение уровня загрязнения воздуха, водных ресурсов, почвы, решение проблем утилизации и переработки отходов, – все это является необходимым условием для повышения качества жизни, укрепления здоровья наших граждан».

Актуальность этих вопросов обозначил и полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. По его мнению, вопросы экологии «имеют большой масштаб и значение для дальнейшего развития регионов, сохранения и создания комфортной и безопасной среды для жизни людей».

Игорь Комаров сообщил, что проведен ряд мероприятий по модернизации и строительству новых объектов системы водоснабжения и водоотведения, проведена расчистка русел рек протяженностью почти 19 км и улучшены экологические условия проживания более 150 тысяч человек вблизи данных водных объектов. В сфере лесного хозяйства идет активное обновление технической базы: закуплено более 4,5 тысяч единиц специализированной техники и оборудования.

«При этом среди основных направлений государственной политики в области экологического развития Глава государства Владимир Владимирович Путин обозначил стимулирование реализации экологических и климатических проектов с применением механизма «зеленых облигаций», субсидируемых государством, наращивание эффективности использования природного потенциала страны (лесов, земель), инвестирование внутри страны в климатическую отрасль с применением цифровых технологий и искусственного интеллекта в целях создания национального рынка торговли углеродными единицами и выхода России на глобальный рынок. Эти вопросы особо актуальны для Приволжского федерального округа, где сосредоточена четвертая часть промышленного комплекса страны», – сказал полпред.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил, что регион по решению экологических вопросов накопил достаточно большой опыт и обладает успешными практиками решения проблем.

Несмотря на быстро растущую инфраструктуру и рост промышленного производства города региона имеют низкий уровень загрязнения воздуха, сохраняется стабильное состояние водных объектов и радиационного фона. Наблюдается положительная динамика по ряду параметров, характеризующих экоситуацию в губернии.

В частности, существенно сократились объемы сбросов неочищенных стоков в реки и озера, сохраняется стабильная ситуация с выбросами от стационарных источников. На постоянной основе в регионе работает система мониторинга окружающей среды с элементами территориальной сети.

Тем не менее, подчеркнул Дмитрий Азаров на совещании, «в центре постоянного внимания – наличие объектов накопленного вреда, загрязнение воздуха, необходимость экологической реабилитации Волги, а также минимизация образования и захоронения отходов производства и потребления».

Губернатор добавил, что в рамках нацпроекта «Экология» были введены в эксплуатацию 4 очистных сооружения. Это позволило снизить объем загрязненных коммунальных стоков в Волгу на 50 миллионов кубометров уже в этом году. А строительство пяти мусоросортировочных комплексов обеспечило достижение доли ТКО, направленных на обработку, в 32% в прошлом году при плане 13%. Восстановлен лес на площади более 2 тысяч гектаров, закуплено 84 единицы лесопожарной техники.

Дмитрий Азаров остановился на наиболее важных для региона и его жителей вопросах. Руководитель области подчеркнул необходимость рекультивации территории бывшего Средневолжского завода химикатов в Чапаевске. В федеральном бюджете в рамках нацпроекта уже предусмотрены средства на проведение части работ, однако для полного завершения первого этапа рекультивации необходимы дополнительные средства.

Губернатор поднял тему важности дальнейшего строительства очистных сооружений. «Важнейшей задачей для нас является снижение сброса в Волгу неочищенных ливневых сточных вод в столице региона. Наиболее актуальным объектом здесь для нас является строительство очистных сооружений в районе Постникова Оврага городского округа Самара, – отметил Глава региона. – Объект включен в федеральный проект «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология». Его ввод позволит ликвидировать сброс ранее неучтенных ливневых стоков в Волгу. Проектная мощность объекта – 26,3 млн кубометров в год. Кроме того, ввод очистных сооружений позволит в дальнейшем развивать территорию в районе стадиона – участника Чемпионата мира по футболу.

Не менее значимым вопросом является ликвидация накопленного экологического вреда на федеральных землях. Крупнейшим объектом в Самарской области является территория бывшего завода «Фосфор» в Тольятти площадью 162 гектара.

«В 2020 году за счет средств областного бюджета проведено обследование всей территории и разработано технико-экономическое обоснование. Большая часть загрязненной территории находится в федеральной собственности. В силу положений Бюджетного кодекса на ликвидацию накопленного вреда не могут быть направлены средства регионального и местного бюджета. В связи с этим необходимо рассмотреть вопрос об определении организации федерального уровня для проведения работ по рекультивации территории», – обратился Губернатор.

Еще один объект повышенного внимания находится в границах национального парка «Самарская Лука» и также расположен на федеральных землях. Это свалка твердых коммунальных отходов в Жигулевске площадью около 7 га. Проект рекультивации подготовлен и получил положительные заключения всех необходимых экспертиз.

«Наша работа строится в постоянном тесном взаимодействии с территориальными управлениями Росприроднадзора, Роспотребнадзора, Прокуратурой и другими федеральными природоохранными органами. Полномочия по экологической тематике распределены между различными структурами. Вместе с тем, для эффективного решения экологических проблем необходима координация усилий, – уверен Дмитрий Азаров. – С целью повышения оперативности и эффективности межведомственного взаимодействия предлагаю создать Координационный совет уполномоченных природоохранных органов, осуществляющих деятельность на территории региона. Только совместные усилия федеральных и региональных природоохранных органов, социально ответственного бизнеса позволят обеспечить экологически безопасные условия жизни населения и работать на опережение».

Секретарь Совбеза Николай Патрушев идею поддержал и поручил Игорю Комарову подумать над тем, какой формат такого координационного органа будет наиболее эффективным.