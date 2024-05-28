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Дмитрий Азаров принимает участие в семинаре-совещании по обсуждению новых нацпроектов

28 мая 2024 16:45
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На повестке – вопросы формирования новых национальных проектов «Семья», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры» и «Экономика данных».

Во вторник, 28 мая, на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве проходит семинар-совещание по подготовке к расширенному заседанию Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам. Участие в нем принимают руководители федеральных министерств, ведомств, главы субъектов страны, представители бизнеса, общественных объединений.

На повестке – вопросы формирования новых национальных проектов «Семья», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры» и «Экономика данных». Напомним, их анонсировал Президент России Владимир Путин во время оглашения своего Послания Федеральному собранию.

«Майские Указы 2024 года – это не отраслевые вопросы, а цели, которые поставлены Президентом, и национальные проекты, которые потребуют переформатирования работы комиссий. Например, над одной целью может работать две или три комиссии», – отметил помощник Президента Игорь Левитин.

В ходе семинара-совещания проходят дискуссии, круглые столы по актуальным вопросам развития экономики, системы образования, семейной политики, строительства, развития инфраструктуры и других направлений. Представители органов власти и эксперты высказывают свои инициативы, которые войдут в основные доклады на заседании Совета. Свои предложения представил Губернатор Самарской области, председатель комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Культура» Дмитрий Азаров.

Во время обсуждения помощник Президента России Алексей Дюмин подчеркнул, что социальные проекты уже зарекомендовали себя как эффективные инструменты развития нашей страны. Они позволили объединить усилия федеральных, региональных и муниципальных органов власти, бизнеса, а также активных и неравнодушных граждан.

«Будущее страны заключается в уверенном развитии экономики, социальной сферы, культуры, цифровизации системы госуправления и росте качества жизни, который является ключевой целью. Все эти приоритеты были озвучены Президентом в Послании и закреплены в майском указе. Для достижения этих целей с начала следующего года будут запущены обновленные нацпроекты. Сейчас правительство активно работает над этими параметрами, учитывая опыт ранее реализованных нацпроектов», − подчеркнул Алексей Дюмин. Результаты проводимого семинара-совещания имеют особую значимость и важность, поскольку предлагаемые решения определят курс развития страны на ближайшие 6 лет.

Теги: Акценты В центре внимания Дмитрий Азаров Москва

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