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Вместе с губернатором Николай Патрушев и Игорь Комаров ознакомились с работой РКЦ «Прогресс» и «ОДК-Кузнецов»

17 июня 2021 15:09
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Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев и Полпред Президента страны в ПФО Игорь Комаров второй день работают на территории Самарской области.

Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев и Полномочный представитель Президента страны в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров второй день работают на территории Самарской области.

В четверг, 17 июня, вместе с губернатором Дмитрием Азаровым они ознакомились с работой одного из крупнейших двигателестроительных предприятий региона «ОДК-Кузнецов», который входит в состав АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» Госкорпорации Ростех. На заводе сосредоточены все технологические процессы создания двигателя – от разработки и производства до вывода изделий на рынок и поддержки в эксплуатации у заказчика.

Предприятие названо в честь генерального конструктора авиационных и ракетных двигателей Николая Дмитриевича Кузнецова, под руководством которого коллективом предприятия было создано 57 оригинальных и модифицированных авиационных и ракетных двигателей марки «НК».

Продукция ПАО «ОДК-Кузнецов» имеет особое значение для поддержания боеготовности дальней авиации Воздушно-космических сил России. На заводе были сконструированы, произведены и технически обслуживаются двигатели НК-12 для дальних бомбардировщиков Ту-95МС, дальних противолодочных самолетов Ту-142 и военно-транспортного самолета Ан-22; НК-25 для бомбардировщиков Ту-22М3 и НК-32 для уникальных стратегических бомбардировщиков Ту-160.

В прошлом году предприятие возобновило серийное производство двигателей НК-32 серии 02 для модернизированного ракетоносца Ту-160М2. Также самарские моторостроители более 60 лет являются монопольными производителями двигателей для ракет-носителей типа «Союз». 100% пилотируемых российских космических пусков и до 80% коммерческих производится с использованием двигателей РД-107/108 и их модификаций, произведенных ПАО «ОДК-Кузнецов».

В сопровождении генерального директора АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» Александра Артюхова гости ознакомились с гальваническим производством завода, которое было запущено в конце 2020 года. Новые гальванические линии позволят наносить покрытия на металлические детали для газотурбинных и ракетных двигателей в автоматическом режиме при минимальном вредном воздействии на здоровье работников и окружающую среду. Также они осмотрели новый механический цех производства шестерен, цеха по сборке газотурбинных двигателей малой и большой размерности, цех сборки ракетных двигателей, а также посетили реконструированный испытательный стенд газотурбинных двигателей.

После знакомства с работой «ОДК Кузнецов» Николай Патрушев, Игорь Комаров и Дмитрий Азаров побывали в ракетно-космическом центре «Прогресс». Генеральный директор предприятия Дмитрий Баранов провел гостей по цехам, в которых проводится сборка и испытания ракет-носителей «Союз-2» и космических аппаратов дистанционного зондирования Земли.

В настоящее время предприятие проектирует и изготавливает двухступенчатую ракету-носитель «Союз-5» и носитель «Амур-СПГ», который будет работать на новом экологически чистом виде топлива – сжиженном природном газе и жидком кислороде.

Гости осмотрели агрегатно-сварочно-сборочный цех, им показали производственные площадки, где развернуты работы по подготовке к производству перспективной ракеты-носителя «Союз-5» и установлено новое оборудование под сварку трением с перемешиванием. Кроме этого, были продемонстрированы изготовленные части новой ракеты-носителя «Союз-5», на которых будут проводиться испытания в ходе реализации данного проекта.

 

Фото: пресс-служба облправительства

 

Теги: Акценты В центре внимания Николай Патрушев ОДК-Кузнецов РКЦ «Прогресс»

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