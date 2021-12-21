Дмитрий Азаров принял участие в запуске модернизированного производства «ОДК-Кузнецов»

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Сегодня, 21 декабря, Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) Ростеха запустила на самарском предприятии «ОДК-Кузнецов» новое производство компрессоров газотурбинных двигателей. Инвестиции в реализацию масштабного проекта составили 4,8 млрд рублей.

В церемонии открытия приняли участие Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, индустриальный директор авиационного кластера Госкорпорации Ростех Анатолий Сердюков и генеральный директор Объединенной двигателестроительной корпорации Александр Артюхов, а также заместитель генерального директора – управляющий директор «ОДК-Кузнецов» Алексей Соболев.

«ОДК-Кузнецов» – одно из опорных предприятий промышленного кластера Самарской области и всей страны. Завод входит в состав Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в Ростех). Большую часть всего объема его производства составляют государственные заказы. Приоритетные направления деятельности предприятия – двигатели для боевой авиации, ракетные двигатели, двигатели для наземного применения. «ОДК-Кузнецов» – монопольный поставщик ракетных двигателей первой и второй ступеней космических ракет-носителей «Союз» производства АО «РКЦ «Прогресс». Сегодня завод демонстрирует стабильный рост – темп увеличения объемов отгруженных товаров за 11 месяцев 2021 года по отношению к аналогичному периоду 2020 года составил 109,9%.

«Сегодня предприятие переживает по-настоящему второе рождение. Более 12 млрд рублей уже вложено в модернизацию легендарного производства только за последние годы. Мы каждый год открываем здесь новые обновленные модернизированные производства. Я рад тому, что мы восстанавливаем когда-то утраченные компетенции, мы приобретаем новые компетенции, соответствующие самым современным требованиям научно-технического прогресса», – отметил Губернатор Дмитрий Азаров.

С целью развития «ОДК-Кузнецов» Госкорпорацией Ростех и ОДК был реализован масштабный проект модернизации предприятия. С нуля построен корпус производства компрессоров авиадвигателей, где будет сосредоточена вся цепочка изготовления ротора компрессора газотурбинных двигателей – от заготовки до выхода готового узла. Новый комплекс площадью 16,7 тыс. квадратных метров войдет в состав создаваемого центра специализации «Компрессор и турбина». Он обеспечит полный технологический цикл изготовления компрессоров и всех требуемых для производства компонентов – лопаток, роторов, статоров и других изделий, всего их порядка 1000. Для оснащения производства использовано 45 единиц нового высокотехнологичного оборудования – пятикоординатные фрезерно-токарные обрабатывающие центры, шлифовальные и сверлильные станки, дефектоскопы и контрольно-измерительные машины. Еще 80 единиц оборудования перемещено с действующего производства. Все оборудование соответствует международным стандартам качества и экономической эффективности. В создание нового производство инвестировано 4,8 млрд рублей.

«Это самый масштабный проект в рамках модернизации самарского предприятия «ОДК-Кузнецов». Цех оснащен станками, соответствующими российским и международным стандартам качества и экономической эффективности. Планируем, что благодаря современному высокопроизводительному оборудованию и новой схеме внутризаводской логистики объем производства деталей вырастет в два раза при меньших трудозатратах», – сказал индустриальный директор авиационного кластера Госкорпорации Ростех Анатолий Сердюков.

Также на территории «ОДК-Кузнецов» было реконструировано инструментальное производство, где установлено 30 единиц современного высокотехнологичного оборудования. Благодаря автоматизации процессов это позволит на 30% сократить время изготовления оснастки и инструмента, повысит производительность, улучшит качество продукции. В обновленном инструментальном производстве будут обрабатываться свыше 4 тысяч видов продукции ежегодно. Площадь реконструкции составляет 5,5 тыс. квадратных метров. Работы проведены в рамках реализации государственной программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ». Сумма финансирования проекта – 1,316 млрд рублей по госпрограмме, 148 млн рублей – средства «ОДК-Кузнецов».

Планомерная модернизация «ОДК-Кузнецов» проводится на протяжении последних лет благодаря стратегическим решениям руководства госкорпорации «Ростех» и в рамках сотрудничества с Самарской областью.

«Госкорпорация Ростех является стратегическим партнёром Самарской области, в первую очередь, благодаря огромному количеству производств, которые размещены на территории региона. Я хочу искренне поблагодарить Сергея Викторовича Чемезова за такое внимание к Самарской области, и отдельно за то внимание, которые руководство Госкорпорации уделяет именно «ОДК - Кузнецов», – отметил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Реализация инвестиционных проектов способствует созданию новых высокопроизводительных рабочих мест, применению передовых технологий, значительному экономическому росту предприятия. Благодаря современному технологическому оборудованию, устанавливаемому в новых производственных корпусах, улучшается качество выпускаемой продукции «ОДК-Кузнецов». Также в новом промышленном комплексе используется принцип бережливого производства. Все рабочие участки расположены по ходу технологической цепочки. По такому же принципу установлено и высокоточное контрольно-измерительное оборудование, что позволяет осуществлять производство и контроль качества изделий с минимальными затратами времени на их транспортировку.

«Производство стало практически в два раза больше, чем до этого. С тем же объемом времени и трудозатрат будет производиться в два раза больше продукции. Это главная задача по эффективности, которая была решена. К авиационным двигателям всегда повышенные требования прочности. Все оборудование современное, специализированные станки и материалы», – сказал генеральный директор ОДК Александр Артюхов.

Заместитель генерального директора – управляющий директор ПАО «ОДК-Кузнецов» Алексей Соболев также отметил важность нового производства: «Это самый большой объект, который вводится на территории предприятия, и один из самых значимых. Впереди у нас много больших и грандиозных объектов инфраструктуры и производств. К 2023 году предприятие фактически превратится в принципиально новый завод».

Открытие этих двух производств позволят создать на «ОДК-Кузнецов» 500 новых рабочих мест. На них, в том числе, будут трудиться молодые самарские специалисты, которым сегодня в регионе создаются условия для профессионального развития и самореализации. Так в этом году «ОДК-Кузнецов» и Самарский университет впервые набрали проектную группу «Крылья Ростеха», в которую вошли 20 самых успешных по результатам вступительных испытаний абитуриентов. Специальная программа обучения, разработанная в содействии вуза и предприятия, ориентирована на новейшие стандарты в области двигателестроения. Помимо специализированных дисциплин она включает углубленное изучение английского языка и IT-технологий.

«Я надеюсь, что эти молодые ребята, первокурсники, придут на завод в будущем и будут приумножать его славу. Мы понимаем, что на регионе есть дополнительная ответственность и в подготовке инженерных кадров, и создании условий для проживания на территории Самары и Самарской области. Я рассчитываю, что совместными усилиями с предприятием и Госкорпорацией Ростех мы будем над этим планомерно работать. У нас уже есть целый ряд проектов, которые мы реализуем совместно – в образовательной и научно-изыскательской сфере», – отметил Губернатор Самарской области.

Поддержке молодых специалистов технического и научного профиля способствует и то, что Самарская область входит в состав научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего», среди индустриальных партнеров которого Ростех.

«В сотрудничестве с Госкорпорацией Ростех и Союзом машиностроителей России запущены проекты, которые способствуют тому, чтобы в технической сфере самые юные граждане нашей страны могли самореализовываться, приобретать необходимые знания и компетенции», – отметил Глава региона.

Сегодня в Самарской области реализуется целый комплекс мер поддержки молодых специалистов, среди них ежемесячные выплаты по самым востребованным профессиям и проекты по обеспечению жильем. По целому ряду направлений действует частичная компенсация ставки по ипотечному кредиту, обеспечение и компенсация части первоначального взноса. На «ОДК-Кузнецов» дополнительно запущен проект арендного дома и жилья.

«Закрепление кадров – важнейших аспект. Уверен, что в наших совместных планах с горкорпорацией «Ростех» мы найдем решение по обеспечению жильем, поддержке молодых семей, специалистов в их намерении приобретать, строить жилье. Мы открыты к сотрудничеству, и такие инструментарии будем внедрять на «ОДК-Кузнецов» и на других предприятиях Ростеха, расположенных на территории Самарской области», – считает Дмитрий Азаров.