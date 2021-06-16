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Николаю Патрушеву представили новейшие разработки региональных компаний в сфере экологии

16 июня 2021 20:53
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Николай Патрушев и Игорь Комаров предложили рассмотреть возможность тиражирования положительного опыта на территории регионов округа и страны в целом.

В среду, 16 июня, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров представил Секретарю Совета Безопасности России Николаю Патрушеву и Полномочному представителю Президента страны в Приволжском федеральном округе Игорю Комарову новейшие разработки региональных компаний в сфере экологии. Именно этой теме было посвящено выездное совещание Секретаря Совбеза с участием представителей федеральных министерств и ведомств, глав регионов ПФО.

Региональный оператор по сбору и переработке твердых коммунальных отходов «ЭкоСтройРесурс» представил передвижной пункт сбора вторсырья с раздельными контейнерами. Такие экомобили работают уже на протяжении пяти лет. Их часто можно увидеть во дворах Самары и Тольятти. Специалисты собирают у населения батарейки, энергосберегающие лампы и другие опасные бытовые отходы для дальнейшей утилизации. «Регоператор активно работает по экологическому воспитанию подрастающего поколения. Этот экомобиль выезжает в детские сады и школы, чтобы приучать детей и подростков с малых лет к раздельному сбору мусора», – рассказал Губернатор.

Николаю Патрушеву и Игорю Комарову были представлены и мобильные лаборатории – на базе автомобиля Газель и Лада «Ларгус». Каждый такой комплекс аккредитован Самарским областным Природоохранным центром. С их помощью можно осуществлять отбор и исследования проб атмосферного воздуха, промышленных выбросов, сточных вод, почвы, отходов, а также определять уровень шума, например, на территориях жилой застройки.

Лаборатории используются и в научных целях – специалисты Тольяттинского государственного университета выявляли специфические вещества в воздухе и изучали их влияние на здоровье человека. По результатам исследований были разработаны рекомендации для предприятий.

«Тольятти – это город, где не только строят автомобили, там много крупных химических предприятий. И интерес людей к экологической обстановке очень велик – эта тема находится на топ-позициях. Мы приобрели лабораторию, университет подобрал необходимое современное оборудование, исходя из компонентного состава выбросов. Она работает каждый день, в том числе по жалобам людей. Информация об экологической обстановке дается ежесуточно на сайте администрации города. Эти сведения мы передаем в Роспотребнадзор, Росприроднадзор», – проинформировал Николая Патрушева и Игоря Комарова губернатор. Дмитрий Азаров добавил, что в регионе выстроена система мониторинга окружающей среды – на муниципальном, региональном и федеральном уровнях.

Одно из достижений компании ЗЕТТА – четырехместный электромобиль, полностью собранный на самарской земле в технопарке «Жигулевская долина» – также был представлен Полпреду Президента и Секретарю Совета Безопасности России. Экологически чистое авто предназначено для перемещений по городу – своего рода семейная машина. Николай Патрушев и Игорь Комаров поинтересовались, запущено ли масштабное производство. Глава региона пояснил, что серийный выпуск пока не налажен, но этот вопрос прорабатывается совместно с Министерством промышленности России: «На этом автомобиле ездил Денис Валентинович Мантуров. К отдельным узлам и агрегатам, которые были разработаны нашими инженерами, уже проявляют интерес Минобороны».

«В стране много компаний, которые занимаются подобными разработками, вы – не единственные. Поэтому нужны сравнительные характеристики, чтобы было понимание, чем ваш автомобиль лучше. Это позволит организовать массовое производство и продвигать продукт на рынки», – предложил Николай Патрушев.

Одна из ведущих российских химических компаний, лидер в производстве капролактама и продуктов его переработки, крупнейший производитель удобрений «КуйбышевАзот» представил свои проекты, достижения и лучшие технологии по улучшению экологической ситуации в Автограде. «У нас снижаются выбросы по парниковым газам и основной вклад вносит именно это предприятие», – отметил глава региона.

Еще один резидент технопарка «Жигулевская долина» – «Альтернативные экологические проекты» – представила свои разработки по переработке стоков промышленных предприятий. Основным продуктом компании является производство оборудования по переработке и обеззараживанию хозяйственно-бытовых, ливневых, промышленных, сельскохозяйственных стоков и осадочных илов с возможностью получения органических удобрений и почвогрунтов. Технология включает в себя полный цикл производства, от приемки стоков до получения готовой продукции. «Хорошая идея реализуется в регионе», – отметил Игорь Комаров, обращаясь к Губернатору и представителям компании.

Образцы органических и минеральных удобрений представила компания «БИОТЕХКОМП». Свой продукт они создают из цианобактерий, собираемых с поверхности загрязненных рек и озер. «Бассейн Волги очень большой. Мы могли бы загрузить предприятие большими объемами производства за счет программ очищения реки», – отметил Полномочный представитель Президента России в ПФО. «Это очень важный, интересный и нужный проект по очистке наших водоемов от зеленых водорослей», – заметил Николай Патрушев и предложил Минприроды России ознакомиться с технологиями и рассмотреть варианты поддержки предприятия.

Самарский государственный технический университет представил комплексы обезвреживания отходов и остатков природного газа, биодеструкции нефтешламовых отходов и замазученных грунтов, а также Системы и методы геоинженерной защиты от источников негативного воздействия в нефтегазовой отрасли и биореакторы обработки жидких отходов нефтехимических производств.

Свои уникальные разработки и проекты представили еще ряд компаний Самарской области. Николай Патрушев и Игорь Комаров предложили рассмотреть возможность тиражирования положительного опыта на территории регионов округа и страны в целом.

 

Фото: Юлия Рубцова/sova.info

Теги: Акценты В центре внимания Николай Патрушев ознакомился с разработками Экология

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