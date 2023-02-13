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В Самарской области введут в строй новые очистные сооружения

13 февраля 2023 19:36
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65 тысяч жителей региона к концу года будут обеспечены чистой питьевой водой.

В понедельник, 13 февраля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в режиме видеоконференции провел традиционное оперативное совещание, во время которого были рассмотрены вопросы реализации национальных проектов. Участие в нем приняли руководители министерств, ведомств и главы муниципальных образований региона.

Основное внимание участники совещания сконцентрировали на реализации программ нацпроектов «Жилье и городская среда» и «Экология». Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Александр Мордвинов отметил, начиная с 2019 года в регионе введено в эксплуатацию 9 объектов водоснабжения в Сергиевском, Большечерниговском, Пестравском, Нефтегорском, Безенчукском и Красноармейском районах.

«Плановые значения целевых показателей нацпроекта в 2022 году полностью достигнуты. Доля населения Самарской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, составила 86%, а доля городского населения – достигла уровня 88,7%», – добавил министр.

До конца текущего года планируется запустить в эксплуатацию 8 объектов в Большеглушицком, Кошкинском, Красноярском, Камышлинском, Елховском, Безенчукском районах, а также в Отрадном и Нефтегорске. Благодаря этому еще 65 тысяч жителей области будут обеспечены качественной питьевой водой.

В 2024 году планируется к завершению крупный объект водоснабжения для 117 тысяч жителей Куйбышевский района Самары и микрорайона «Южный город» Волжского района. Завершение данного объекта позволит в полной мере достичь всех запланированных показателей федерального проекта «Чистая вода» по Самарской области.

«Итого к 2025 году с учетом запланированных мероприятий нарастающим итогом качественной питьевой водой будет обеспечено более 203 тысяч жителей», – подчеркнул Александр Мордвинов.

Отдельно рассмотрен вопрос реализации федерального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология». Дмитрий Азаров отметил, что на старте реализации программы регион был «далек от идеальных показателей из-за проблем, которые копились в регионе десятилетиями». «Когда мы начинали проект, объем загрязненных сточных вод по Самарской области составлял 358 млн кубометров», – напомнил руководитель МинЖКХ региона.

«Благодаря нацпроекту, программе «Оздоровление Волги» мы должны справиться с поставленными задачами, и текущий год в этом смысле ключевой. Мы должны довести объемы очищенных стоков до нормативных значений, – поручил Дмитрий Азаров. – Напомню, что на встрече Глава государства Владимир Владимирович Путин обратил внимание на некоторые вопросы по экологии, которые касались количества очищенных стоков. Понятно, что проблема копилась десятилетиями, нам пришлось достаточно жестко, но системно отработать с предприятиями, которые находятся в частной собственности. Максимальные усилия в зоне нашей ответственности мы должны предпринимать».

На сегодняшний день в регионе в эксплуатацию введены 7 объектов водоотведения в Сызрани, два в Жигулевске, Октябрьске, Самаре, Отрадном и Похвистнево. «Это позволило существенно сократить ежегодный сброс в Волгу загрязненных сточных вод в общем объеме 58 млн кубометров ежегодно, – доложил Александр Мордвинов. – В 2023 году будет вестись строительство 11 объектов водоотведения, из них два – в Безенчуке и Приволжье – со сроком реализации 2024 год». Дмитрий Азаров поручил ускорить темпы работ, чтобы ввести очистные сооружения не в конце следующего года, а гораздо раньше.

Руководитель областного министерства отметил: «По итогам текущего года выйдем на очистку свыше 300 млн кубометров сточных вод с учетом ранее реализованных мероприятий». Таким образом нормативная мощность новых очистных сооружений превысит количество фактически загрязненных стоков.

Дмитрий Азаров поручил еще раз проанализировать территории – с учетом их будущего развития, где требуется строительство дополнительных объектов очистки. «Мы должны работать на опережение, поэтому посмотрите, какие дополнительные усилия нам необходимо предпринять», – поручил губернатор министру энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

 

Фото:  пресс-служба правительства Самарской области

Теги: Акценты В центре внимания Дмитрий Азаров Экология

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