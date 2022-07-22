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Невролог развеял миф о невосстанавливающихся нервных клетках

22 июля 2022 22:11
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Отжившие свой срок нейроны мозга растворяются и на их месте происходит рост новых.

Нервные клетки восстанавливаются во время сна, при этом отжившие свой срок нейроны мозга растворяются и на их месте происходит рост новых. Об этом 22 июля рассказал врач-невролог Павел Хорошев, пишут "Известия".

Он пояснил, что во время сна происходит не только обработка информации, отмечая, что самая важная происходящая во время сна работа — «уборка головного мозга».

«Есть заблуждение, что нервные клетки не восстанавливаются, восстанавливаются еще как. Клетки, которые должны были умереть, старые, больные, они растворяются. И соответственно на их месте растут новые. И не просто растут, они должны по максимуму взять на себя функционал старых клеток, заполнить собой пространство», — заявил эксперт.

Он отметил, что процесс проходит не за один цикл сна, а за несколько, поэтому желательно, чтобы у человека был здоровый сон.

 

Фото:   pxhere

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Здравоохранение
Отжившие свой срок нейроны мозга растворяются и на их месте происходит рост новых.
22 июля 2022  22:11
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