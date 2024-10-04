Невролог рассказала, как пережить магнитную бурю

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Синоптики предупредили о сильнейшей геомагнитной буре, которая начнется в четверг и стихнет только в субботу, 5 октября. По статистике, на такие периоды приходится до 70% инсультов и инфарктов. Невролог, к. м.н., врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала «Известиям», кому стоит быть особенно осторожным в эти дни и как позаботиться о самочувствии.

Геомагнитные бури возникают, когда Земля оказывается под мощным потоком солнечного ветра. Это следствие сильных вспышек на Солнце, которые влияют на магнитное поле нашей планеты, напомнила она.

«Считается, что на состоянии большинства геомагнитные бури не сказываются, но угрожают людям с ослабленным здоровьем. У здоровых людей метеопатия встречается редко, поскольку в норме наш организм хорошо адаптирован к внешней среде и способен поддерживать жизненно важные показатели независимо от незначительных и умеренных воздействий. Но если у человека есть сердечно-сосудистые заболевания, хронические болезни суставов, вегетативные нарушения, хронические болевые синдромы, то вполне вероятно, что смена погоды может вызвать обострение симптоматики», — отметила Демьяновская.

По словам невролога, геомагнитные бури могут изменить кровоток в капиллярах, повлиять на тонус сосудов и свертываемость крови. Из-за этого у некоторых метеочувствительных людей снижается или повышается артериальное давление, кружится и болит голова, ломит суставы, появляется общая слабость.

«Чтобы легче перенести приступ метеозависимости, важно соблюдать режим сна, спать ночью не менее восьми часов. Также могут помочь теплые ванны для ног, гимнастика, контрастный душ. В такие дни особенно важно поддерживать водный баланс и следить за питанием. Если беспокоит головная боль, по возможности нужно устроить себе хотя бы короткий отдых в тишине или взять выходной на работе. Снять напряжение поможет теплый травяной чай, а расслабить мышцы шейного отдела — статический массажер по типу аппликатора, который выглядит как коврик с пластиковыми или металлическими иголками. Еще лучше, если удастся немного поспать. Срочно обратиться к врачу нужно, если состояние ухудшается в динамике», — объяснила специалист.

Она уточнила, что повод для серьезного беспокойства появляется, если головная боль долго не проходит, артериальное давление поднялось более чем на 20 мм рт. ст. по сравнению с обычными показателями, отмечается онемение рук, ног или лица, головокружение с тошнотой, боль за грудиной. В этих случаях нужно позвонить в скорую помощь — оператор либо переключит на дежурного врача, который даст рекомендации, либо направит к пациенту бригаду медиков.

«Снизить влияние геомагнитных бурь помогают здоровый сон, умеренная физическая активность, забота об эмоциональном благополучии и физическом здоровье, климатолечение, бальнеотерапия, закаливание. Вне природных катаклизмов не стоит игнорировать частую головную боль, следует контролировать артериальное давление, следить за уровнем холестерина и глюкозы крови. При отклонениях важно обратиться к врачу, чтобы найти причину и подобрать эффективное лечение. При стойкой ремиссии хронических заболеваний природные явления будут гораздо меньше влиять на ваше самочувствие», — резюмировала Демьяновская.