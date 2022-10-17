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Нехватка витамина D наблюдается у 52% жителей Самарской области

17 октября 2022 09:32
159
Нехватка витамина D наблюдается у 52% жителей Самарской области

Медицинская компания ИНВИТРО провела масштабное исследование обезличенных результатов анализов на уровень витамина D. По итогам исследования дефицит витамина D был выявлен более чем у 52% пациентов из Самарской области, прошедших исследование в ИНВИТРО. 

В среднем по регионам ПФО этот показатель составил 53,5%. 

 

Вот как распределились цифры по Самарской области среди пациентов, сдавших анализ на уровень витамина D в период с октября 2021 по октябрь 2022 года: 

 

Женщины с уровнем витамина D ниже нормы:

  • До 18 лет – 62%
  • От 18 до 45 – 53,4 %
  • От 45 до 65 – 46,5%
  • Старше 65 лет – 53,2%

 

Мужчины с уровнем витамина D ниже нормы:

·       До 18 лет – 53,7%

  • От 18 до 45 – 53,4%
  • От 45 до 65 – 45,4%
  • Старше 65 лет – 54,5%

Комментирует Татьяна Тарадеева, врач-терапевт, главный врач «ИНВИТРО-Приволжье».

За что отвечает витамин D в организме? Какие симптомы указывают на его дефицит?

Витамин D отвечает не только за регуляцию уровня кальция и фосфора в организме человека, состояние костной ткани. Рецепторы к витамину D есть во многих органах и тканях – клетках головного мозга, внутренней оболочке сосудов, в клетках иммунной системы. Соответственно, недостаток витамина Dспособствует развитию многих заболеваний – рассеянного склероза, туберкулёза, сердечно-сосудистых, аутоиммунных, аллергических, воспалительных, опухолевых заболеваний, заболеваний обмена веществ – ожирение, сахарный диабет, заболеваний женской половой сферы, осложнений течения беременности у женщин.

Он влияет на репродуктивное здоровье мужчин и женщин и уровень холестерина крови. При недостатке витамина D, уровень холестерина, триглицеридов повышается, растёт риск сердечно-сосудистых катастроф. Можно сказать, что витамин D влияет на продолжительность и качество жизни.

Симптомы, указывающие на дефицит витамина D в организме неспецифичны, и встречаются при любых заболеваниях. Пациенты с дефицитом чаще всего жалуются на головные боли, боли в мышцах и суставах, общую слабость, быструю утомляемость, повышенную потливость, набор веса, выпадение волос, ломкость ногтей, сухость кожи, перепады настроения, нарушение сна.

 

Что мешает и способствует его усвоению?

Снижают поступление витамина D в организм заболевания желчного пузыря и желчевыводящих путей, заболевания кишечника, дисбактериоз. Способствуют усвоению витамина D прием препарата строго после еды, и употребление в пищу достаточного количества жиров животного и растительного происхождения, так как витамин D относится к жирорастворимым витаминам.

 

Норму витамина D можно получить из продуктов? Из каких? 

Витамин D содержится в сливочном масле, маргарине, молоке, яичном желтке, жирных сортах рыбы. Суточную норму витамина D – 800 МЕ невозможно получить из продуктов питания. Например, в ста граммах соленой сельди содержится 120 МЕ витамина D, в ста граммах консервированного тунца или скумбрии – 230-360 МЕ, в желтке яйца – 40 МЕ витамина D. 

 

Зимой недостаток витамина D ощущается острее или его количество не зависит от времени года? Реально ли создать запас витамина D во время отпуска/лета? 

Безусловно, проявления недостатка витамина D особенно ощущаются пациентами в осенне-зимний период, в условиях короткого светового дня. Риск развития дефицита витамина D в летнее время низкий, при условии получения солнечных ванн. Однако создать запас витамина D в летнее время года невозможно, поэтому он всегда должен поступать в организм с продуктами питания. 

 

Что делать, если по результатам лабораторного исследования определяется низкий уровень? Какой уровень считается нормой/и ниже нормы?

Нормой содержания витамина D в крови человека, а именно его формы 25-ОН, принято считать 30-100 нг\мл, показатель 20-30 нг\мл говорит о недостаточности витамина D, а менее 20 нг\мл – о дефиците, если результат менее 10 нг\мл – это уже кричаще выраженный дефицит витамина D. Низкий уровень «солнечного» витамина – повод посетить врача-терапевта. 

 

Что будет если начать бесконтрольно принимать витамин D? Допустимо ли самоназначение?

Избыток витамина D может приводить к токсическим эффектам, что чаще всего наблюдается у детей и проявляется в зависимости от дозировки и длительности применения, повышением уровня кальция и фосфора в крови, кальцификацией мягких тканей, тошнотой, рвотой, запорами, анорексией, задержкой роста и развития. Содержание при этом в крови витамина D составляет более 150 нг\мл.

 

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