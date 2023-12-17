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Названы полезные для здоровья «зимние» напитки

17 декабря 2023 12:59
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Названы полезные для здоровья «зимние» напитки

К полезным для здоровья напиткам в зимний период можно отнести чай с корицей, гвоздикой и душистым черным перцем, который благодаря своему составу обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Об этом, а также о других полезных рецептах 17 декабря рассказала гастроэнтеролог «СберЗдоровья» Дарья Утюмова.

Улучшить циркуляцию крови и укрепить иммунную систему среди прочего помогут имбирь, мед и лимон, которые содержат аскорбиновую кислоту и витамины группы В.

«Также можно приготовить травяные чаи с розмарином, мятой, эхинацеей. Розмарин стимулирует работу почек и способствует укреплению стенок сосудов. Мята обладает противовоспалительным, противомикробным и желчегонным действием. Эхинацея содержит витамины С, А, Е, что поможет быстрой регенерации поврежденных тканей организма», — рассказала Утюмова RT.

Кроме того, полезным и согревающим является горячий шоколад с медом и корицей. В частности, какао-бобы содержат антиоксиданты, железо, фосфор, которые обладают противовирусным свойством, активизируют работу мозга и улучшают настроение, пишут "Известия".

Также можно приготовить безалкогольный глинтвейн на основе грушевого сока с добавлением корицы, гвоздики, бадьяна. Компоненты этого напитка, среди прочего, улучшают работу сердечно-сосудистой системы, оказывают желчегонный эффект, а также обладают успокаивающим воздействием, рассказала Утюмова.

При этом она предостерегла от употребления алкоголя для согревания, так как он оказывает обратный эффект и способствует быстрой потере тепла.

«Спирт способствует расширению поверхностных кровеносных сосудов, в результате чего кровенаполнение в них повышается. Из-за этого организм быстрее теряет тепло. Поэтому употребление алкоголя зимой на морозе является опасным», — заключила гастроэнтеролог.

Фото: Дильдина Светлана

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