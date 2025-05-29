Назван главный критерий для россиян при выборе врачей

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Большинство россиян (62%) при выборе медицинского специалиста опираются на советы близких, знакомых и коллег, около половины (47%) предпочитают клинику с идеальной репутацией, а каждый третий респондент (37%) руководствуется рекомендациями других врачей. При этом самым важным качеством хорошего врача подавляющее большинство опрошенных (94%) считают профессионализм и компетентность. Об этом в четверг, 29 мая, свидетельствуют результаты опроса «Группы Ренессанс Страхование» (MOEX: RENI) и медицинской компании «ИНВИТРО», с которыми ознакомилась «Газета.Ru».

При выборе врача россияне в первую очередь учитывают его профессионализм и уровень квалификации — этот критерий оказался важным для 94% опрошенных. Немаловажную роль играют также доброжелательность и чуткость специалиста (78%), способность понятно разъяснить диагноз (61%) и стаж практической деятельности (51%). Менее значимыми факторами оказались цена приема (38%) и оперативность принятия врачебных решений (17%).

Согласно результатам исследования, 26% пациентов настаивают на своем праве участвовать в выборе методов лечения. При этом 65% предпочитают, чтобы врач прислушивался к их мнению, но в сложных случаях готовы положиться на его экспертные знания. Любопытно, что публичная активность специалиста — ведение блогов или присутствие в СМИ — не является определяющим критерием для 63% респондентов, хотя 21% признает, что воспринимает таких медиков как более компетентных, пишут "Известия".