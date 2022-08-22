Наталья Вехова: "Алкоголь – яд общетоксического действия, который нарушает работу всех органов и систем"

75

Главный внештатный специалист по токсикологии министерства здравоохранения Самарской области, заведующая отделением по оказанию помощи больным с острыми отравлениями Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина Наталья Вехова, рассказывае об опасности алкогольных отравлений:



- Алкогольные отравления в течение многих лет занимают ведущее место среди бытовых отравлений в нашей стране по абсолютному числу летальных исходов – более 60 процентов всех смертельных отравлений обусловлено именно алкоголем. Более 98 процентов летальных исходов наступает на догоспитальном этапе. Среди госпитализированных с отравлением алкоголем около 90 процентов составляют больные хроническим алкоголизмом.



Смертельная разовая доза в среднем для взрослого человека составляет 300 мл 96-процентного этанола. Для детей младшего возраста – 10-20 мл 96-процентного этанола. Острые отравления алкоголем обычно связаны с приемом этилового спирта или напитков, содержащих более 12 процентов этилового спирта.



Алкоголь – яд общетоксического действия, который нарушает работу всех органов и систем.



Этанол – главный действующий компонент алкогольных напитков - оказывает психотропное действие - ослабляет тормозные процессы в центральной нервной системе, вызывает угнетение сознания, понижение активности жизненно важных отделов головного мозга, регулирующих дыхание, артериальное давление, терморегуляцию. При позднем обращении за медицинской помощью развивается полиорганная недостаточность – воспалительные поражения органов дыхания – пневмонии, ослабление зрения или полная слепота, интоксикационные психозы («белая горячка»), судорожный синдром, нарушение функции печени, поджелудочной железы, нарушения сердечного ритма, колебания уровня глюкозы в крови. При содержании этанола в крови около 3 г на л развивается алкогольная кома, смертельная концентрация составляет 5-6 г на л.



Бытует мнение, что отравление алкоголем связано с употреблением суррогатов, некачественного, поддельного алкоголя. Но чаще всего основная причина острого отравления кроется не в качестве, а в количестве выпитого. Безопасных доз алкоголя нет. Яд в любом количестве остается ядом, весьма опасным для организма человека.

Фото: минздрав СО