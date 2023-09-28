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На самарской набережной более 100 человек приняли участие в профилактической акции

28 сентября 2023 21:45
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В ходе акции специалисты рассказали жителям о том, как избежать рисков развития сердечно-сосудистых заболеваний и сохранить активное долголетие.

В преддверии Всемирного дня сердца на набережной Волга специалисты областного центра общественного здоровья, Самарского отделения Российского Красного Креста и волонтеры-медики провели профилактическую акцию для жителей.

В ходе акции специалисты рассказали жителям о том, как избежать рисков развития сердечно-сосудистых заболеваний и сохранить активное долголетие, о необходимости контроля состояния своего здоровья с помощью регулярного прохождения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации. Участникам акции измеряли артериальное давление и сатурацию крови, рассчитывали индекс массы тела, давали советы по правильному питанию и физической активности. Также для всех желающих провели мастер-класс по оказанию первой помощи при остановке сердца и дыхания.

После прохождения обследований врач-терапевт дал подробные рекомендации по коррекции поведенческих факторов риска. Кроме того, жители смогли пройти квиз-анкету «Цифра вашего здоровья».

«Сегодняшняя профилактическая акция в преддверии дня сердца призвана побудить людей задуматься о своем здоровье и предпринять усилия по его укреплению, а самое главное – заняться профилактикой заболеваний. Призываю жителей региона прийти в поликлинику с профилактической целью и пройти диспансеризацию. Такие, казалось бы, элементарные тесты как анкетирование о состоянии здоровья, сдача крови на холестерин, ЭКГ позволят выявить факторы риска и своевременно исправить их», - подчеркнула руководитель управления организации первичной медико-санитарной помощи и профилактики заболеваний министерства здравоохранения Самарской области Элла Малютина.

Как рассказал главный врач Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики, председатель Самарского областного отделения Российского Красного Креста Александр Муравец, акция направлена на повышение мотивации к ведению здорового образа жизни как самого действенного способа профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Среди тех, кто проверил свое здоровье в рамках акции - депутат Самарской городской Думы Роман Балтер.
«От того, насколько хорошо работает сердце, зависит качество жизни. Я призываю всех заниматься физическими нагрузками, потому что спорт и правильное питание — это самые главные помощники для нашего сердца», - подчеркнул депутат.

Проверили здоровье и супружеская пара из Самары Татьяна и Мансур Тухватулины.
«О данной акции мы узнали из нашего домового чата, - рассказала Татьяна Тухватулина. – Узнать состояние своего здоровья, не посещая поликлинику очень удобно. Муж перенес инсульт, поэтому прохождение ежегодного медицинского осмотра у нас в приоритете. Было все очень интересно и познавательно», сообщает пресс-служба минздрава СО.

 

Фото:  пресс-служба минздрава СО

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