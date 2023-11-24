Молодые специалисты присоединились к команде врачей Жигулевской больницы

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Этой осенью к работе приступили 3 выпускника СамГМУ — участковый терапевт, педиатр и отоларинголог. Специалисты обучались по целевому направлению.



Отоларинголог Наталья Рылова вначале окончила медицинский колледж и трудоустроилась в отделение анестезиологии и реанимации. Затем решила продолжить обучение в высшей школе. По направлению Жигулевской больницы обучалась на лечебном факультете и в ординатуре.



«Освоить медицинскую специальность — непросто. Все эти годы меня поддерживал и направлял мой брат, который также работает врачом, — рассказала Наталья Игоревна. — Заболевания, с которыми обращаются наши пациенты, во многом обусловлены сезоном. Летом часто обращаются с наружными отитами, осенью и зимой – с фарингитами, тонзиллитами, синуситами. Но каждому человеку следует хотя бы раз в год проходить осмотр, чтобы не пропустить начало серьёзных заболеваний или обострение хронических. Стараюсь донести это до каждого пациента».



Участковый педиатр Людмила Панкратова задумалась о целевом обучении еще в старших классах.



«Моя бабушка болела сахарным диабетом, и я с детства о ней заботилась. Когда пришло время выбирать, чем заниматься в жизни, я поняла, что хочу помогать людям. Профилем выбрала педиатрию и сейчас в другой профессии себя не представляю,— поделилась врач. —В студенческие годы я работала медсестрой в нескольких стационарных отделениях. Сейчас в поликлинике привыкаю к "амбулаторному" мышлению. Коллектив мне давно знаком — на пятом курсе проходила здесь практику. Врач-педиатр Елена Михайловна Шаврыгина ещё тогда начала меня обучать, и мы все эти годы поддерживали общение, я всегда могла обратиться за помощью. Сейчас, конечно, чувствую еще большую поддержку».



Обеспечение медицинских организаций квалифицированными кадрами — одно из приоритетных направлений национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом страны Владимиром Путиным.

