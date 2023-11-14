Молодоженам региона в ЗАГСе вручается сертификат на бесплатную диагностику репродуктивного здоровья

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С июля этого года в Самарской области реализуется проект для молодожёнов, разработанный по поручению главы региона Дмитрия Азарова.



Молодым семьям на церемониях бракосочетания в органах ЗАГС вручается сертификат на бесплатную диагностику репродуктивного здоровья. По нему супруги от 18 до 45 лет могут получить консультации врачей и пройти медицинское обследование по показаниям в своей поликлинике.



Цель обследования — своевременное выявление нарушений в работе репродуктивной системы. Обратившись к специалистам, молодожены проходят ряд исследований, на основании которых дается комплексное заключение о состоянии репродуктивной системы — возможных проблемах и способах их решения.



«Будущим родителям необходимо как можно раньше и как можно больше узнать о состоянии своего репродуктивного здоровья, — отмечает главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по амбулаторно-поликлинической помощи в акушерстве и гинекологии, заведующая женской консультацией Самарской городской поликлиники №1 Наталья Любицкая. — Мы оцениваем гормональный фон будущей мамы, выполняем УЗИ органов малого таза, если необходимо, направляем на консультации других специалистов. А будущий папа проходит осмотр, исследование инфекционного фона и спермограмму. Это также очень важно, ведь, к сожалению, 50-60% случаев бесплодия обусловлены мужским фактором».



Воспользоваться сертификатом можно в течение 6 месяцев.



Напомним, профилактике заболеваний и поддержке репродуктивного здоровья уделяется особое внимание в рамках реализации национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография», инициированных Президентом России Владимиром Путиным. В регионе при поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по развитию профилактической медицины.

Фото: минздрав Самарской области