Мобильный УЗИ-аппарат помогает диагностировать заболевания у жителей Клявлинского района

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Система ультразвуковой визуализации экспертного класса поставлена в поликлинику Клявлинской центральной районной больницы в рамках национального проекта «Здравоохранение».



Оборудование позволяет проводить широкий спектр исследований, включая эхокардиографию, диагностику щитовидной и молочных желез, исследования сосудов и брюшной полости.



«Аппарат передвижной, что даёт возможность использовать его как в стационаре, так и в операционной, а также выезжать в ФАПы в отдалённые села, проводить диагностику на дому маломобильным пациентам, находящимся на диспансерном учёте, - рассказала главный врач Клявлинской центральной районной больницы Нурания Горбунова. - Оборудование востребовано и используется ежедневно. Недавно благодаря мобильности оборудования специалисты провели диагностику и оказали помощь на дому пациенту с хронической сердечной недостаточностью».



Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из направлений национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. Всего в этом году в рамках нацпроекта в учреждения первичного звена здравоохранения поставлено 40 УЗИ-аппаратов.

Фото: Минздрав региона