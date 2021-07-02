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Мобильная приемная доктора Каравашкина начала работать в Тольятти

2 июля 2021 17:08
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Жители Тольятти могут проконсультироваться по вопросам вакцинации.

Мобильная приемная доктора Каравашкина начала работать в Тольятти. Теперь жители города могут задать самые острые вопросы о вакцинации от коронавируса главному инфекционисту Медгородка Николаю Каравашкину.

В четверг, 1 июля состоялся первый выезд, на спортивный городской праздник в Автозаводском районе. Как рассказал сам доктор, теперь его  мобильные приемные будут работать во дворах города по четвергам в рамках проекта «Здоровый двор».

«Важная задача, на решении которой сегодня сосредоточены усилия органов власти всех уровней, – это сохранение здоровья взрослого населения. Для этого и организовали мобильные консультационные пункты во дворах Тольятти. Жители могут измерить давление, пульс, взвеситься, задать вопросы о вакцинации, проконсультироваться. И все это рядом с домом – очень удобно», - подчеркнул Николай Каравашкин.

При этом проект «Здоровый двор» намного шире. Это дворовые праздники, во время которых также проходят спортивные состязания, мастер-классы и показательные выступления воспитанников школ олимпийского резерва и профессиональных клубов, веселые старты. У жителей есть возможность попробовать свои силы в выполнении нормативов комплекса ГТО.

Напомним, Президент РФ Владимир Путин назвал сохранение жизни и здоровья граждан одной из главных задач. Глава государства потребовал от властей добиться до 2030 года увеличения средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и устойчивого роста численности населения.

В Самарской области продолжается реализация национального проекта «Здравоохранение». Мероприятия нацпроекта стали частью Стратегии лидерства региона, которая реализуется с 2018 года и сформирована по инициативе губернатора, секретаря реготделения «Единой России» Дмитрия Азарова и при участии жителей, передает пресс-служба реготделения партии "ЕР".

 

Фото:   пресс-служба реготделения партии "ЕР"

 

Теги: Мобильная приемная Тольятти

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