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В Тольятти после модернизации открылась модельная библиотека интеллектуального досуга.

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Модельная библиотека интеллектуального досуга – уже пятая модернизированная библиотека МБУК «Библиотеки Тольятти».

Это радостное событие для всех ценителей чтения, интеллектуального общения и творческого досуга города. Обновлённое пространство библиотеки — инвестиция в развитие культуры Тольятти, ведь именно в таких местах расцветают таланты, проводятся познавательные мероприятия, формируется интерес к чтению и знаниям.

Библиотека модернизирована в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры», входящего в состав национального проекта «Семья». Модельная библиотека интеллектуального досуга – уже пятая модернизированная библиотека МБУК «Библиотеки Тольятти».

1 октября на открытии модельной библиотеки собрались друзья и коллеги, представители властных структур, общественные деятели, чтобы увидеть, как изменилась библиотека.

Слова поздравления в адрес коллег передала министр культуры Самарской области Ирина Калягина.
«Символично, что это событие происходит в год 45-летия библиотеки — в сентябре 2026 года она отметила свой большой юбилей. Мы не просто дарим ей новую жизнь, мы даем мощный импульс для развития на следующие года.
Дорогие друзья, обновлённое пространство библиотеки — это не просто современный ремонт. Это наша прямая инвестиция в интеллектуальный капитал города, в будущее наших детей и внуков. Именно в таких местах, где технологии встречаются с мудростью печатного слова, расцветают таланты, проводятся уникальные познавательные мероприятия и формируется подлинный интерес к знаниям. Поздравляю вас с открытием! Пусть в этих стенах всегда звучит живой диалог, рождаются смелые идеи и встречаются добрые друзья!», — отмечается в приветственном адресе.

Директор МБУК «Библиотеки Тольятти», заслуженный работник культуры Самарской области В.А. Юсупова познакомила гостей с концепцией библиотеки интеллектуального досуга и провела экскурсию по креативным пространствам – залу чтения «Лаборатория в букве», молодёжному залу «Лаборатория роста», детскому залу «Библиопродленка», залу для подростков «Эврика», залу электронных ресурсов «Лаборатория в цифре», залу для проведения культурно-просветительских мероприятий «Диалог» и залу для заседания клубов «Книжная кофейня». Было подчеркнуто, что ключевым принципом работы библиотеки становится открытость, свободный доступ к книгам, технологические изюминки в каждом зале, самостоятельный выбор маршрута пребывания в библиотеке. Такой подход особенно важен для детей и подростков, для которых фактор свободы напрямую связан с желанием возвращаться.

Так, в молодежном зале «Лаборатория роста» находится флипчарт и led-телевизор для проведения обучающих мероприятий по финансовой грамотности, встреч с предпринимателями, лекторами-специалистами. На видеостудии, оборудованной современной компьютерной техникой, фотокамерой, звуковым оборудованием, программным обеспечением, можно записать качественный видеоконтент для соцсетей.

Для модельной библиотеки закуплено 1581 новое издание: детская и подростковая литература, литература для семейного чтения, отраслевая литература по актуальным направлениям в рамках концепции «библиотека интеллектуального досуга»: нон-фикш литература по истории России и о молодёжных патриотических движениях, отраслевая литература по психологии и развитию личностных качеств, по предпринимательству и ведению бизнеса, игровым и интерактивным методикам в педагогике, осуществляется подписка на «Литрес».

В библиотеке расширились возможности для посещения людьми с ограниченными возможностями здоровья. Для пользователей с ОВЗ оборудованы пандус и санузел, расширены дверные проемы, проходы между стеллажами, установлена вывеска со шрифтом Брайля, тактильная мнемосхема помещения.
Создание модельной библиотеки – это большой труд. География партнеров, поставщиков, строителей чрезвычайно широка: Самара, Челябинск, Саратов, многие из них на торжестве были награждены благодарственными письмами за содействие в открытии модельной библиотеки.
Теперь обновленная библиотека — современный центр притяжения для всего района!

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Тольятти

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