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Мишустин: программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» продлят до 2030 года

3 апреля 2024 22:50
172
Программы реализуются в стране для решения вопроса нехватки кадров.

Программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» будут продлены до 2030 года. Об этом 3 апреля сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе выступления с отчетом в Госдуме, пишут "Известия".

Программы реализуются в стране для решения вопроса нехватки кадров. По словам Мишустина, более 6,5 тыс. медицинских работников приняли в них участие в 2023 году.

«Обе программы по поручению главы государства продлим до 2030 года», — заключил он.

Программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» предполагают единовременную выплату гражданам, которые решат переехать в малые населенные пункты для продолжения трудовой деятельности. 

Согласно постановлению правительства России от 2022 года, программы финансируются из федерального бюджета. Средства предоставляются регионам в виде субсидий.

 

Фото:   freepik.com

Теги: Медицина

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