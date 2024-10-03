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Миру угрожает эпидемия вируса Марбург, который неизлечим и слабо известен ученым. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает газета Mirror.

«Министерство здравоохранения Руанды подтвердило первую в стране вспышку заболевания после выявления случаев в 7 из 30 округов. Среди подтверждённых случаев более 70 процентов приходится на медицинских работников из двух учреждений здравоохранения в Кигали», — отмечается в материале издания.

В частности, опасения специалистов вызывает тот факт, что один подозреваемый в заражении человек покинул Руанду. Кроме того, происхождение вируса и способы его распространения неизвестны, пишет Лента.