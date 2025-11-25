️Минздрав Самарской области и ВТБ Медицина подписали соглашение о сотрудничестве

136

Министерство здравоохранения Самарской области и ВТБ Медицина заключили соглашение о стратегическом партнерстве для развития экспорта медицинских услуг и продвижения региона как центра медицинского туризма.

На встрече присутствовали 8 руководителей медучреждений региона, которые готовы участвовать в проекте. Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов отметил, что регион имеет потенциал для расширения экспорта медицинских услуг, особенно в таких областях, как диагностика, акушерство и гинекология, онкология, хирургия, травматология, нейрохирургия, кардиология и офтальмология:травматология, нейрохирургия, кардиология и офтальмология:

«Подписание соглашения с ВТБ Медицина — это важный шаг для развития системы здравоохранения нашего региона. Это даст нам возможность значительно расширить возможности для оказания высококачественной медицинской помощи иностранным гражданам. Нашей целью является создание системы продвижения региона, как центра высококачественной медицины, предоставляющего конкурентоспособные медицинские технологии и сервисное сопровождение. Наши учреждения — это многопрофильные клиники, диагностические центры, а также специализированные направления: кардиология, онкология, пульмонология и другие. Коллеги, которые приезжали к нам, прекрасно понимают, что по некоторым направлениям медицина у нас очень развита и вполне конкурентоспособна».

ВТБ Медицина — проект Группы ВТБ по развитию экспорта медицинских услуг при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации в продолжение федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг». Цель проекта — обеспечить пациентам из любой точки мира комфортный и безопасный путь к здоровью, открывая, в формате единого окна, доступ к возможностям ведущих частных клиник и федеральных центров России для взрослых и детей.

В рамках реализации концепции развития экспорта медицинских услуг и медицинского туризма в Самарской области, утвержденной распоряжением Правительства региона, при министерстве здравоохранения была создана специальная рабочая группа. Ее задача — выработать комплекс практических мер для привлечения в медучреждения региона пациентов из-за рубежа.

В ВТБ Медицина отметили, что объединение усилий с министерством здравоохранения Самарской области позволит создать в регионе привлекательную и конкурентоспособную среду для медицинских туристов, что будет способствовать развитию всего здравоохранения Самары и России. Эксперты ВТБ Медицина поделятся опытом других регионов в области организации медицинской помощи, управления качеством сервиса и продвижения медицинских услуг на международном рынке.

Фото: минздрав СО