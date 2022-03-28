Минздрав запросил поставки лекарств в Самарскую область

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В Министерстве здравоохранения Самарской области объяснили причины дефицита лекарств для терапии заболеваний щитовидной железы. В частности, речь идет о препаратах «Эутирокс» и «L-тироксин» с международным непатентованным наименованием «Левотироксин натрия».

Как сообщили 63.RU в министерстве, такая ситуация наблюдается и в других регионах России. Ее обсуждали на федеральном уровне вместе с дистрибьюторами и производителями лекарств.

— В настоящее время отказов фармацевтических компаний от поставок препаратов «Эутирокс», «L-тироксин» не поступало. Крупнейшие дистрибьюторы страны заверили, что лекарство с международным непатентованным наименованием «Левотироксин натрия» производится и доставляется в аптечные и медицинские организации в гораздо больших количествах по сравнению с прошлым годом. Его отсутствие на полках связано с ажиотажным спросом, значительно выросшим за последний месяц. Увеличение спроса на данные препараты вызвало временные трудности с внутренней логистикой между складами дистрибьюторов и аптеками, — сообщили в Минздраве.

— Самарский Минздрав оказывает содействие по формированию и поддержанию запаса лекарств. В Министерство промышленности и торговли РФ направлена информация о ситуации с наличием «Левотироксина натрия» для получения помощи в организации поставок препаратов в регион, — добавили в Минздраве.

Ажиотажный спрос на многие лекарства возник после введения санкций против РФ из-за спецоперации на Украине. При этом федеральные власти говорят, что в России нет предпосылок к дефициту лекарств. Фармкомпании продолжают работу, поставки жизненно важных препаратов из-за рубежа продолжаются, на многие лекарства есть отечественные аналоги.