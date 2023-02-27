Я нашел ошибку
Главные новости:
Поезд ежедневно отправляется из Тольятти в 18:35, прибывает на Казанский вокзал Москвы на следующие сутки в 10:10, обратно - в 17:08 и прибывает в Тольятти в 11:08 на следующий день.
Более 390 тысяч пассажиров совершили путешествие на двухэтажном поезде Тольятти – Москва за первый год курсирования
Обсудили научную и образовательную деятельность.
В СамГТУ на ученом совете подвели итоги 2022 года и обозначали планы на текущий   
О негативных эмоциях чаще всего сообщают родители учеников 5—9 классов.
В Самаре 32% процентов родителей школьников говорят, что их дети школу любят, 23% — что не любят
Обвиняемые осуществляли незаконный сбыт наркотических средств на территории субъектов Российской Федерации.
В Самаре направлено в суд уголовное дело по организации и участии в преступном сообществе в сфере незаконного оборота наркотиков
В Самаре ночью и днем -1, -3°С. Гололедица.
28 февраля в губернии будет облачно, местами небольшой снег
Установите дома пожарный извещатель. Он поможет предотвратить пожар.
С 22 по 27 февраля в Самарской области произошло 63 пожара
Спешите медленно! Если боитесь опоздать, лучше выйти из дома заранее.
Минздрав СО напоминает о простых правилах, которые помогут избежать падений и травм
Теперь у любителей лыжного спорта в Самаре есть возможность кататься не только днем, но и глубоким вечером
Теперь у любителей лыжного спорта в Самаре есть возможность кататься не только днем, но и глубоким вечером
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.71
-0.15
EUR 79.57
-0.19
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев приглашают концерт вокальной музыки «Музыкальная гостиная» в зал Самарской кирхи
В самарском ДК «Заря» состоялся праздник «Самарская Маслёна»
В Самарской области родные бойцов вновь смогли увидеть близких благодаря телемосту
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Минздрав СО напоминает о простых правилах, которые помогут избежать падений и травм

27 февраля 2023 14:09
119
Спешите медленно! Если боитесь опоздать, лучше выйти из дома заранее.

В связи с погодными условиями напоминаем о простых правилах, которые могут помочь вам сохранить здоровье и избежать падений и травм.

 В гололед старайтесь выходить из дома только по необходимости.

Обувь  должна быть удобной, устойчивой, с ребристой подошвой. Женщинам лучше отказаться от высоких каблуков.

Спешите медленно! Если боитесь опоздать, лучше выйти из дома заранее.

Выходя из общественного транспорта, поднимаясь или спускаясь по ступеням, держитесь за перила. Пожилым людям не стоит стесняться просить о помощи.

Учитесь падать: руки по возможности надо прижать к груди, ноги согнуть в коленях. Лучше упасть на бок, чем на спину или живот.

Информация о травмпунктах:

В Самаре:

1. ГБУЗ СО «Самарская городская клиническая больница №1 им. Н.И. Пирогова» ул. Полевая, 80а, круглосуточно;

2. ГБУЗ СО «Самарская городская клиническая больница №2 им. Н.А. Семашко», ул. Калинина, 32,  круглосуточно;

3. ГБУЗ СО «Самарская городская больница №7», ул. Крайняя, 17,  круглосуточно;

4. ГБУЗ СО «Самарская городская больница №10», ул. Медицинская, 4б,  круглосуточно;

5. ГБУЗ СО «Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина», детский травмпункт, круглосуточно.

В Новокуйбышевске:

1. ГБУЗ СО «Новокуйбышевская центральная городская больница», ул. Пирогова, 1, круглосуточно.

В Тольятти:

1. ГБУЗ СО «Тольяттинская городская поликлиника №3» ул. Цветной бульвар, 16, кабинет травматологической помощи, круглосуточно

2. ГБУЗ СО «Тольяттинская городская больница №2» ул. Баныкина, 8,  кабинет травматологической помощи, приемное отделение, круглосуточно.

В Сызрани:

1. ГБУЗ СО «Сызранская городская и районная  больница» ул. Комарова, 1

 

Фото: ru.freepik.com

Теги: Погода

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре ночью и днем -1, -3°С. Гололедица.
27 февраля 2023, 14:27
28 февраля в губернии будет облачно, местами небольшой снег
В Самаре ночью и днем -1, -3°С. Гололедица. Экология
112
Будьте внимательны и осторожны!
26 февраля 2023, 17:33
В Самарской области ожидаются сильные осадки: мокрый снег, гололед и ветер
Будьте внимательны и осторожны!   Экология
385
В сложных погодных условиях сотрудники Госавтоинспекции ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения.
25 февраля 2023, 19:51
Сегодня в ночь ожидается ухудшение погодных условий: снег, метель, ледяной дождь
В сложных погодных условиях сотрудники Госавтоинспекции ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения. Экология
581
Здравоохранение
Спешите медленно! Если боитесь опоздать, лучше выйти из дома заранее.
27 февраля 2023  14:09
Минздрав СО напоминает о простых правилах, которые помогут избежать падений и травм
119
Россияне захотели открывать больничные листы с помощью телемедицины
27 февраля 2023  11:22
Россияне захотели открывать больничные листы с помощью телемедицины
189
Питьевой режим, физическая активность, полный отказ от вредных привычек.
26 февраля 2023  19:20
Врач-акушер-гинеколог больницы Семашко назвала 9 правил здоровой беременности
1085
Почти каждая вторая женщина после ЭКО получает долгожданную беременность.
26 февраля 2023  15:42
Ежегодно более 60 тысяч женщин региона обращаются к гинекологам для восстановления репродуктивного здоровья
761
В Самаре за сутки заболели - 386 человек, в Тольятти - 226.
25 февраля 2023  21:55
Где в регионе выявлены новые случаи коронавирусной инфекции
590
Привлекать новых сотрудников в подразделения помогают «подъемные» при трудоустройстве, программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер».
25 февраля 2023  17:25
За последний год коллектив Самарской областной станции скорой помощи пополнил 21 молодой специалист
698
Стартует трехлетний эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарств
25 февраля 2023  13:55
Стартует трехлетний эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарств
714
Советы врача-репродуктолога как сохранить репродуктивное здоровье.
24 февраля 2023  22:01
Врач-репродуктолог: «Репродуктивная система мальчиков и девочек закладывается внутриутробно»
780
Проведя время в компании на лыжах, санках, да и просто на прогулке, вы получите заряд бодрости и положительных эмоций.
24 февраля 2023  21:51
Самарцам рассказали, как провести выходные с пользой для здоровья
810
Регулярные профосмотры способствуют раннему выявлению факторов риска бесплодия.
24 февраля 2023  15:14
Пациенты городской поликлиники №13 Самары приняли участие в профилактической акции — Дне мужского здоровья
1180
Весь список
Новости медицины
Его эффективность проверена на COVID-19, но в перспективе такие молекулярные машины могут быть адаптированы для выявления и других вирусов.
26 октября 2022  22:44
Ученые Университета ИТМО в Санкт-Петербурге создали наноробота из молекул ДНК для обнаружения вирусов
4888
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
16485
Весь список
В центре внимания
В Самаре завершено переустройство трамвайной линии в районе перекрестка ул Красноармейской и Галактионовской
27 февраля 2023  13:56
В Самаре завершено переустройство трамвайной линии в районе перекрестка ул Красноармейской и Галактионовской
216
Из-за погоды на одной из трасс Самарского региона ограничили движение
27 февраля 2023  12:22
Из-за погоды на одной из трасс Самарского региона ограничили движение
166
Какие изменения ждут россиян в марте
27 февраля 2023  10:58
Какие изменения ждут россиян в марте
187
Самарцы отметили Масленицу: ФОТО
26 февраля 2023  18:30
Самарцы отметили Масленицу: ФОТО
556
В Самаре несколько автобусов временно изменили схему движения
26 февраля 2023  12:58
В Самаре несколько автобусов временно изменили схему движения
514
Весь список