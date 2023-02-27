Минздрав СО напоминает о простых правилах, которые помогут избежать падений и травм

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В связи с погодными условиями напоминаем о простых правилах, которые могут помочь вам сохранить здоровье и избежать падений и травм.



В гололед старайтесь выходить из дома только по необходимости.



Обувь должна быть удобной, устойчивой, с ребристой подошвой. Женщинам лучше отказаться от высоких каблуков.



Спешите медленно! Если боитесь опоздать, лучше выйти из дома заранее.



Выходя из общественного транспорта, поднимаясь или спускаясь по ступеням, держитесь за перила. Пожилым людям не стоит стесняться просить о помощи.



Учитесь падать: руки по возможности надо прижать к груди, ноги согнуть в коленях. Лучше упасть на бок, чем на спину или живот.



Информация о травмпунктах:



В Самаре:



1. ГБУЗ СО «Самарская городская клиническая больница №1 им. Н.И. Пирогова» ул. Полевая, 80а, круглосуточно;



2. ГБУЗ СО «Самарская городская клиническая больница №2 им. Н.А. Семашко», ул. Калинина, 32, круглосуточно;



3. ГБУЗ СО «Самарская городская больница №7», ул. Крайняя, 17, круглосуточно;



4. ГБУЗ СО «Самарская городская больница №10», ул. Медицинская, 4б, круглосуточно;



5. ГБУЗ СО «Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина», детский травмпункт, круглосуточно.



В Новокуйбышевске:



1. ГБУЗ СО «Новокуйбышевская центральная городская больница», ул. Пирогова, 1, круглосуточно.



В Тольятти:



1. ГБУЗ СО «Тольяттинская городская поликлиника №3» ул. Цветной бульвар, 16, кабинет травматологической помощи, круглосуточно



2. ГБУЗ СО «Тольяттинская городская больница №2» ул. Баныкина, 8, кабинет травматологической помощи, приемное отделение, круглосуточно.



В Сызрани:



1. ГБУЗ СО «Сызранская городская и районная больница» ул. Комарова, 1

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