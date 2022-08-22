Минздрав СО: вертолет, который помогает

49

Жители самых отдаленных уголков Самарской области, которым требуется экстренная специализированная медпомощь, доставляются в областные больницы на воздушном транспорте.

Вертолет в распоряжении медиков появился в 2020 году благодаря национальному проекту "Здравоохранение". Всего вертолет санавиации совершил свыше 250 вылетов, в медучреждения Самары и Тольятти доставлены более 300 пациентов из дальних районов губернии. Работа санавиации возобновлена при поддержке главы региона Дмитрия Азарова.



Вертолет оснащён необходимым реанимационным оборудованием. Врачи самых разных специальностей - анестезиологи-реаниматологи, нейрохирурги, врачи-акушеры-гинекологи, травматологи, детские хирурги – помогают пациентам на местах и сопровождают в пути. Среди пациентов – тяжело пострадавшие в дорожно-транспортных происшествиях, жители с инфарктами и инсультами, тяжелыми пневмониями, ожогами и др.



Воздушный транспорт в несколько раз сокращает время доставки пациентов в областные учреждения, помогая спасать жизни и сохранять здоровье, сообщает пресс-служба минздрава СО.

Фото: минздрав СО