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Минздрав СО: как стать донором крови?

17 апреля 2023 16:55
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Стать донором может любой человек старше 18 лет при отсутствии противопоказаний, если его вес составляет больше 50 кг, а индекс массы тела — не ниже 18,5 и не выше 40.

На Самарской областной клинической станции переливания крови ежегодно сдают кровь и ее компоненты около 25 000 человек. Порядка 7000 из них становятся донорами впервые.

Стать донором может любой человек старше 18 лет при отсутствии противопоказаний, если его вес составляет больше 50 кг, а индекс массы тела — не ниже 18,5 и не выше 40.

Для этого необходимо:

 Обратиться в одно из подразделений областной станции переливания крови:

 г. Самара, ул. Ново-Садовая, 156 (в будни с 8.00 до 13.00);

 г. Тольятти, Московский проспект, 19 (с понедельника по четверг с 7.30 до 12.30, в пятницу — с 7.30 до 11.30).

 г. Сызрань, ул. Солнечная, 40 с (в будни с 8.00 до 13.00).

 Выполнить рекомендации специалистов по подготовке к сдаче крови.

 Благоприятнее всего на процедуру организм реагирует в утренние часы.

Накануне и в день сдачи крови запрещено употреблять жирную, жареную, острую и копченую пищу. За 48 часов до визита в учреждение службы крови нельзя употреблять алкоголь, а за 72 часа — принимать лекарства, содержащие аспирин и анальгетики. Не следует также планировать донацию после бессонной ночи.

 Утром, в день сдачи крови, рекомендуется съесть нежирный, насыщенный углеводами завтрак (сваренная на воде каша, печенье, булочка, овощи и мясо на пару и т.д.) и выпить обильное количество жидкости (сладкий чай, морс, компот). Также за час до процедуры донации следует воздержаться от курения.

 При себе иметь паспорт гражданина РФ.

 Сообщить сотрудникам станции о перенесённых инфекционных заболеваниях, нахождении в контакте с инфекционными больными, употреблении наркотических средств, психотропных веществ, а также вакцинациях и хирургических вмешательствах.

 Пройти медицинское обследование на станции переливания крови: общий анализ крови и осмотр врача. Всё это происходит непосредственно на донорском пункте и не занимает много времени.

После сдачи крови вы получите справку, по которой в соответствии со ст.186 ТК РФ работодатель должен предоставить освобождение от работы в день сдачи крови и дополнительный день отдыха с сохранением среднего заработка.

Доноры сдают кровь безвозмездно и получают компенсационную выплату на питание. Размер компенсации составляет 5% от действующей на дату сдачи крови и (или) ее компонентов величины прожиточного минимума трудоспособного населения.

С перечнем временных и абсолютных противопоказаний к донорству можно ознакомиться на сайте www.donorsamara.ru.

 

Фото:   минздрав СО

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