Минздрав СО: длительная работа на дачах в жаркие дни, особенно с опущенной вниз головой НЕДОПУСТИМА

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Медики напоминают, длительная работа на дачах, огородах и приусадебных участках в жаркие дни, особенно с опущенной вниз головой НЕДОПУСТИМА!



Это может привести к тяжелым, а иногда и угрожающим жизни последствиям.



Чтобы дача приносила только радость:



- не выходите на участок в самые жаркие часы



- делайте перерывы в работе каждые 30 минут



- используйте специальную скамеечку для садовых работ



- пейте воду!

И всегда помните РАННИЕ ПРИЗНАКИ ИНСУЛЬТА – грозной сосудистой катастрофы, угрожающей жизни.

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Фото: freepik.com