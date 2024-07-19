Минздрав СО: длительная работа на дачах в жаркие дни, особенно с опущенной вниз головой НЕДОПУСТИМА

Медики напоминают, длительная работа на дачах, огородах и приусадебных участках в жаркие дни, особенно с опущенной вниз головой НЕДОПУСТИМА!
Это может привести к тяжелым, а иногда и угрожающим жизни последствиям.
Чтобы дача приносила только радость:
- не выходите на участок в самые жаркие часы
- делайте перерывы в работе каждые 30 минут
- используйте специальную скамеечку для садовых работ
- пейте воду!
И всегда помните РАННИЕ ПРИЗНАКИ ИНСУЛЬТА – грозной сосудистой катастрофы, угрожающей жизни.
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Фото: freepik.com