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Минздрав СО: длительная работа на дачах в жаркие дни, особенно с опущенной вниз головой НЕДОПУСТИМА

19 июля 2024 15:57
174
Это может привести к тяжелым, а иногда и угрожающим жизни последствиям.

Медики напоминают, длительная работа на дачах, огородах и приусадебных участках в жаркие дни, особенно с опущенной вниз головой НЕДОПУСТИМА!

Это может привести к тяжелым, а иногда и угрожающим жизни последствиям.

Чтобы дача приносила только радость:

- не выходите на участок в самые жаркие часы

- делайте перерывы в работе каждые 30 минут

-  используйте специальную скамеечку для садовых работ

 - пейте воду!

И всегда помните РАННИЕ ПРИЗНАКИ ИНСУЛЬТА – грозной сосудистой катастрофы, угрожающей жизни.

Подробнее здесь.

 

Фото:  freepik.com

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