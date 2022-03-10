Минздрав СО: дефицита лекарственных препаратов не наблюдается, нет необходимости делать запасы

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Министерство здравоохранения Самарской области: В аптечных сетях возрос спрос на лекарственные препараты, многие стремятся сделать запас.

При этом дефицита лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения в аптечных организациях Самарской области не наблюдается и нет необходимости делать запасы, закупаясь впрок.

В рамках одного международного непатентованного наименования имеются в наличии несколько торговых наименований различных производителей в различных ценовых категориях.

Цены на препараты, входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) – с учётом дозировок и форм выпуска их более 17 000 наименований, контролируются государством и повышены незначительно в среднем на 1-2%.

В случае подорожания какого-либо препарата, можно выбрать другой препарат с таким же международным непатентованным наименованием.

Проверить наличие того или иного препарата в аптеках можно на интернет-ресурсах. Сегодня они есть практически у каждой аптечной сети. Также работают телефонные справочные аптек.

Вопрос лекарственного обеспечения и поставок лекарств в аптеки находится на особом контроле у региональных и федеральных ведомств, организовано постоянное взаимодействие с фармкампаниями, в том числе с международными.

Фото: pixabay