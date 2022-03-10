Я нашел ошибку
Главные новости:
Сегодняшняя встреча была посвящена поддержке компаний в связи с новыми вызовами.
Дмитрий Азаров обсудил с IT-сообществом региона меры поддержки отрасли
Ольга Гальцова отметила высокий уровень организации работы ПВР в Самарской области.
Ольга Гальцова посетила пункт временного размещения вынужденных переселенцев в Самарской области
Россия стала мировым лидером по количеству введенных против нее санкций, обогнав Иран.
В Самарской области сохранятся все программы финансовой поддержки малого и среднего бизнеса
В Metro заявили, что предусмотрели необходимый запас товаров и отлаживают цепочки поставок.
Metro и "Ашан" продолжают работать в России
ФАС планирует выявлять и наказывать случаи предпринимательской спекуляции.
ФАС России наблюдает случаи ажиотажного спроса на гречку
В общей сложности подарки от энергокомпании в этом году получили 200 жителей Самары, 140 - Тольятти, 60 - Новокуйбышевска и 100 - Сызрани.
Победители новогодней акции от «ЭнергосбыТ Плюс» получили квитанции с призовым зачислением средств
Проверить наличие того или иного препарата в аптеках можно на интернет-ресурсах. Сегодня они есть практически у каждой аптечной сети.
Минздрав СО: дефицита лекарственных препаратов не наблюдается, нет необходимости делать запасы
Жители домов в 1-ом квартале поселка Мехзавод жаловались на несвоевременный вывоз снега.
Елена Лапушкина проверила качество уборки снега в Красноглинском районе 
Наверх
Самара  -5 °C, Тольятти  -7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 120.38
4.3
EUR 132.96
6.52
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
На ж/д вокзале  Самары росгвардейцы провели флешмоб, посвященный Международному женскому дню
Судебные приставы поздравили женщин региона с наступающим Международным женским днем
Дмитрий Азаров поздравил женщин региона с наступающим 8 марта
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Минздрав СО: дефицита лекарственных препаратов не наблюдается, нет необходимости делать запасы

10 марта 2022 17:30
141
Проверить наличие того или иного препарата в аптеках можно на интернет-ресурсах. Сегодня они есть практически у каждой аптечной сети.

Министерство здравоохранения Самарской области: В аптечных сетях возрос спрос на лекарственные препараты, многие стремятся сделать запас.

При этом дефицита лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения в аптечных организациях Самарской области не наблюдается и нет необходимости делать запасы, закупаясь впрок.

В рамках одного международного непатентованного наименования имеются в наличии несколько торговых наименований различных производителей в различных ценовых категориях.

Цены на препараты, входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) – с учётом дозировок и форм выпуска их более 17 000 наименований, контролируются государством и повышены незначительно в среднем на 1-2%.

В случае подорожания какого-либо препарата, можно выбрать другой препарат с таким же международным непатентованным наименованием.

Проверить наличие того или иного препарата в аптеках можно на интернет-ресурсах. Сегодня они есть практически у каждой аптечной сети. Также работают телефонные справочные аптек.

Вопрос лекарственного обеспечения и поставок лекарств в аптеки находится на особом контроле у региональных и федеральных ведомств, организовано постоянное взаимодействие с фармкампаниями, в том числе с международными.

 

Фото:    pixabay

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Проверить наличие того или иного препарата в аптеках можно на интернет-ресурсах. Сегодня они есть практически у каждой аптечной сети.
10 марта 2022  17:30
Минздрав СО: дефицита лекарственных препаратов не наблюдается, нет необходимости делать запасы
141
Запасов достаточно, поскольку большую часть препаратов инсулина производят внутри страны.
10 марта 2022  16:58
В России запасов инсулина достаточно
142
Информация о доступности лекарственных препаратов в розничных аптеках Самарской области
10 марта 2022  13:51
Информация о доступности лекарственных препаратов в розничных аптеках Самарской области
228
Основные мировые производители инсулинов подтвердили продолжение работы в России
10 марта 2022  12:59
Основные мировые производители инсулинов подтвердили продолжение работы в России
228
Дефицит витамина D наблюдается у 52% самарцев
10 марта 2022  11:52
Дефицит витамина D наблюдается у 52% самарцев
213
За год в рамках кадровых программ в медучреждения региона трудоустроилось 140 специалистов.
9 марта 2022  16:42
По программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в регионе планируется привлечь более 100 врачей и 40 фельдшеров
596
Более 1000 жителей поселка Краснооктябрьский будут получать медицинскую помощь в новых условиях
8 марта 2022  13:42
Более 1000 жителей поселка Краснооктябрьский будут получать медицинскую помощь в новых условиях
947
Более 1000 жителей поселка Краснооктябрьский будут получать медицинскую помощь в новых условиях.
7 марта 2022  22:12
В поселке Краснооктябрьский завершается капитальный ремонт офиса врача общей практики
1168
Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян обратился к медикам.
7 марта 2022  21:45
Армен Бенян: "Сегодня мы наблюдаем, как стабилизируется ситуация с заболеваемостью COVID-19"
1140
С целью дополнительной поддержки медработников, работающих в условиях повышенной нагрузки.
7 марта 2022  14:37
Более 40 000 медработников региона получили единовременные выплаты по инициативе Дмитрия Азарова
946
Весь список
Новости медицины
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
5439
Весь список
В центре внимания
У героя специальной военной операции по защите мира в ДНР и ЛНР остались мать и младшая сестра. 
10 марта 2022  14:37
В Красноярском районе простились с погибшим при исполнении национального долга бойцом
1470
Представили нового Самарского академического театра драмы
10 марта 2022  13:37
Представили нового Самарского академического театра драмы
232
«Единая Россия» предложила выделить на поддержку сельхозпроизводителей 25 млрд рублей в период посевной.
9 марта 2022  20:16
Дмитрий Азаров на всероссийском партийном совещании предложил дополнительные меры поддержки граждан и экономики региона 
1285
В среду, 9 марта, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел очередное заседание штаба по повышению устойчивости экономики региона.
9 марта 2022  17:31
Дмитрий Азаров поручил ежедневно контролировать график поставок товаров в магазины региона
796
В Самарской области досрочно стартовал дорожно-строительный сезон 2022 года
9 марта 2022  12:37
В Самарской области досрочно стартовал дорожно-строительный сезон 2022 года
422
Весь список