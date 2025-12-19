В Самаре в МЕГЕ открывается магазин SLAVA concept с товарами отечественных дизайнеров

В эту субботу в МЕГЕ Самара открывается универмаг российских дизайнеров SLAVA concept общей площадью более 800 кв. м. В нем будут представлены товары 50 отечественных брендов. Центральное место в экспозиции отведено продукции проекта Volga MAMA – динамично развивающемуся независимому бренду, основанному на традиционных ценностях и инновационном подходе, родом из Самары.

«МЕГА всегда стремится предоставлять посетителям максимально разнообразное и качественное модное предложение. И сегодня нам сложно представить его без товаров российских дизайнеров, которые хорошо знают и чувствуют запросы людей, могут создавать вещи, очень точно отражающие вкусы и подчеркивающие индивидуальность покупателя. Открытие универмага SLAVA concept станет открытием и новых имен в мире российской моды для многих самарцев, и я искренне рада, что именно в нашем торговом центре особый акцент сделан на локальных брендах нашего города», – отметила управляющая торговым центром МЕГА Самара Лиана Шанидзе.

«Делаем российское модным – это основной девиз SLAVA concept, но конкретно для нового универмага в МЕГЕ Самара, его можно перефразировать в «Сделать самарское модным». В Самаре довольно много интересных и самобытных дизайнеров, и поэтому мы будем стараться фокусироваться на развитии именно локальных брендов. Начинаем мы с известного уже проекта Volga MAMA но в планах у нас создать отдельный корнер, который станет хорошей стартовой площадкой для начинающих и пока еще неизвестных талантов Самарской области», – прокомментировал президент Magic Group, создатель федеральной сети SLAVA concept Александр Перемятов.

SLAVA concept расположится рядом с магазином Henderson. Посетители универмага в МЕГЕ Самара смогут приобрести товары таких брендов как Types, Кролик что-то знает, 7.2.66. Только здесь представлена одежда нового бренда CEBE, отличающегося нестандартной подачей денима с использованием японской техники.

Торжественное открытие SLAVA concept в МЕГЕ Самара состоится 20 декабря. Для гостей мероприятий, в числе которых представители брендов, органов власти и блогеры, организуют модные показ российских брендов. Вход на мероприятие бесплатный и открыт для всех.