Самарские полицейские пресекли деятельность несанкционированного ёлочного базара

Перед новогодними праздниками сотрудники полиции традиционно проводят оперативно‑профилактическое мероприятие «Профилактика». Его цель — предупреждение, выявление и пресечение нарушений в сфере оборота пиротехники, елочной и алкогольной продукции.

Во время очередного рейда полицейские проверили торговую точку, расположенную на улице Магистральной в Самаре. В ходе проверки сотрудники отдела по исполнению административного законодательства Управления МВД России по г. Самаре выявили факт незаконной реализации хвойных пород деревьев (сосен).

Продавец 1993 года рождения осуществлял торговлю без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица и вне мест, официально определенных органами местного самоуправления или исполнительной власти Самарской области.

Полицейскими в отношении правонарушителя составлен протокол об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ. Из незаконного оборота изъяты и переданы на ответственное хранение муниципальному предприятию 52 дерева.

Кроме того, материалы проверки направлены в административную комиссию Кировского внутригородского района городского округа Самара для рассмотрения вопроса о привлечении нарушителя к административной ответственности за нарушение ст. 6.1 Закона Самарской области от 01.11.2011 № 115‑ГД.

Сотрудники полиции призывают предпринимателей соблюдать нормы торгового законодательства: осуществлять деятельность исключительно в утверждённых местах и с полным комплектом разрешительных документов.