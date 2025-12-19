Стало известно самое загадочное место России по версии телезрителей

По итогам зрительского голосования телеканала «Моя Планета» победителем рейтинга самых таинственных мест страны стало святилище Савин в Курганской области, известное как «Зауральский Стоунхендж».

Голосование проходило в официальной группе телеканала во ВКонтакте в рамках марафона «Тайны зовут!» — специального показа фильмов проекта «Тайна на карте». Зрителям предлагалось выбрать одно из десяти уникальных мест России, каждое из которых связано с мистическими историями и неразгаданными загадками, пишет МК.

Святилище Савин набрало 70% голосов и уверенно заняло первое место. На второй позиции оказалось плато Путорана в Красноярском крае с результатом 13,5%. Третью строчку заняло озеро Байкал, расположенное на территории Иркутской области и Республики Бурятия, — 4,19%.

В первую пятерку также вошли Чёртово игрище в Волгоградской области, получившее 2,85% голосов, и Долина царей в Республике Тыва — 2,18%.

Рейтинг составляется телеканалом ежегодно. В 2023 году победителем зрительского голосования стал перевал Дятлова в Свердловской области, а в 2024 году первое место занял карельский Бесов Нос.

Каждому объекту из списка был посвящен отдельный документальный фильм проекта «Тайна на карте». Ведущий программы Вадим Норштейн отправлялся на место, изучал версии ученых и исследователей и пытался разобраться в природе загадок, окружающих эти территории.

Святилище Савин привлекло особое внимание зрителей как археологический и астрономический объект. Исследователи считают, что комплекс свидетельствует о высоком уровне знаний древних обитателей региона, которые еще около 5000 лет назад ориентировались по звездному небу и совмещали культовые практики с первыми элементами научного мышления.

Проект «Тайна на карте» посвящен самым загадочным точкам России — от популярных туристических мест до труднодоступных регионов, где до сих пор сохраняются следы древних культов, необъяснимых явлений и исторических тайн.