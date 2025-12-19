Я нашел ошибку
Путин призвал выстраивать всю ценовую политику вокруг благосостояния семьи
Центробанк РФ снизил ключевую ставку до уровня 16% годовых
Путин заявил о нехватке рыбы на столах у россиян
Президент РФ сообщил о сокращении случаев телефонного мошенничества на 7%
Названы самые популярные темы вопросов россиян к Путину
В Самарской области с 2026 года изменятся тарифы на провоз вещей в электричках
Новогодний каток на площади Славы в Самаре хотят открыть 25 декабря
Путин: РФ удается сохранять хорошие темпы повышения реальной зарплаты – 4,5%
В Сызрани суд ждёт грабителя ювелирного магазина, пойманного по видеозаписям

162
В Сызрани суд ждёт грабителя ювелирного магазина, пойманного по видеозаписям

 Через несколько дней после нападения на ювелирный магазин, задержан подозреваемый – местный житель, не официально подрабатывающий разнорабочим. Тогда же в отношении задержанного Следственным управлением МУ МВД России „Сызранское“ после рассмотрения, в том числе документов об ущербе, который составил свыше 5,5 млн рублей, возбуждено уголовное дело по факту грабежа, совершённого в особо крупном размере.

Оперуполномоченные, используя скрин с видеозаписи, составили ориентировку с описанием предполагаемого злоумышленника, опросили лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности, и местных жителей, живущих рядом с магазином, установили иные обстоятельства произошедшего.

При опросе граждан оперуполномоченные получили информацию, что схожий с разыскиваемым мужчина проживает совместно с женщиной и ребенком в одном из частных домов. В ходе засадных мероприятий, с целью недопущения причинения вреда жизни и здоровью местных жителей, полицейские дождались, когда предполагаемый злоумышленник окажется один во дворе дома, и задержали его.

В частном доме в присутствии понятых сотрудники полиции изъяли часть похищенных ювелирных изделий. Мужчина 1989 года рождения под тяжестью неопровержимых доказательств дал признательные показания и добровольно выдал еще несколько украшений.

Свидетели — две девушки‑продавца — на допросе пояснили, что не смогли противостоять налетчику: физически развитый агрессивный мужчина, скрывший лицо под медицинской маской, угрожал им перцовым баллончиком.

 Уголовное дело расследовано и передано в суд для принятия решения по существу дела. Потерпевшим заявлен гражданский иск о возмещении ущерба в размере 1,042 млн рублей.

