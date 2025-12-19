В Сызрани суд ждёт грабителя ювелирного магазина, пойманного по видеозаписям

Через несколько дней после нападения на ювелирный магазин, задержан подозреваемый – местный житель, не официально подрабатывающий разнорабочим. Тогда же в отношении задержанного Следственным управлением МУ МВД России „Сызранское“ после рассмотрения, в том числе документов об ущербе, который составил свыше 5,5 млн рублей, возбуждено уголовное дело по факту грабежа, совершённого в особо крупном размере.

Оперуполномоченные, используя скрин с видеозаписи, составили ориентировку с описанием предполагаемого злоумышленника, опросили лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности, и местных жителей, живущих рядом с магазином, установили иные обстоятельства произошедшего.

При опросе граждан оперуполномоченные получили информацию, что схожий с разыскиваемым мужчина проживает совместно с женщиной и ребенком в одном из частных домов. В ходе засадных мероприятий, с целью недопущения причинения вреда жизни и здоровью местных жителей, полицейские дождались, когда предполагаемый злоумышленник окажется один во дворе дома, и задержали его.

В частном доме в присутствии понятых сотрудники полиции изъяли часть похищенных ювелирных изделий. Мужчина 1989 года рождения под тяжестью неопровержимых доказательств дал признательные показания и добровольно выдал еще несколько украшений.

Свидетели — две девушки‑продавца — на допросе пояснили, что не смогли противостоять налетчику: физически развитый агрессивный мужчина, скрывший лицо под медицинской маской, угрожал им перцовым баллончиком.

Уголовное дело расследовано и передано в суд для принятия решения по существу дела. Потерпевшим заявлен гражданский иск о возмещении ущерба в размере 1,042 млн рублей.