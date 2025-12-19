В Госдуме рассказали, кому повысят пенсии с 1 января 2026 года

С 1 января 2026 года в России планируется повышение пенсий для граждан, которым в декабре 2025 года исполнится 80 лет, а также для людей с инвалидностью I группы. Об этом сообщили в Госдуме РИА Новости.

"С начала 2026 году пенсию повысят людям, которые сейчас в декабре 2025 года достигли 80-летия, а также тем, кто получит инвалидность I группы", - заявили парламентарии. Они уточнилм, что по действующему законодательству доплата устанавливается только по одному из двух оснований и начинается с месяца, следующего за возникновением права на выплату.

Если пенсия уже была увеличена, например, при первой группе инвалидности, то повторного повышения при достижении 80 лет не произойдет. Увеличение будет осуществляться за счет удвоения фиксированной выплаты к страховой пенсии, размер которой в 2026 году составит 9584 рубля 69 копеек.