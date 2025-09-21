Я нашел ошибку
Подозреваемый, разбив окно кирпичом для привлечения внимания, проник в дом через дверь и начал избивать присутствующих, после чего поджог жилище.
В Сызрани задержан мужчина, подозреваемый в убийстве двух лиц путем поджога
В Самаре ночью +11, +13°С, днем +23, +25°С.
22 сентября в регионе без осадков, до +26°С
Уже прошло несколько мероприятий. В комфортной обстановке на открытом воздухе гости получают новые знания, знакомятся с интересными людьми и раскрывают свои творческие способности.
КультПРОсветПоляна заработала в Новокуйбышевске на площадке городского парка «Дубки»
В Краснодаре завершился чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ.
Наш регион на третьем месте в командном зачете чемпионата России по гребле на байдарках и каноэ
в Ставрополе подвели итоги XXXIII (IV) Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна»
В Ставрополе подвели итоги XXXIII (IV) Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна»
Два человека погибли на пожаре в частном доме в Самарской области
Два человека погибли на пожаре в частном доме в Самарской области
Пловец из Самарской области поборется за победу в Чемпионате мире
Пловец из Самарской области поборется за победу в Чемпионате мире
В Красноярском районе большегруз слетел в кювет
В Красноярском районе большегруз слетел в кювет
Минздрав предложил расширить полномочия страховщиков в сфере ОМС

21 сентября 2025 13:19
167
Минздрав предложил расширить полномочия страховщиков в сфере ОМС

21 сентября 2025 13:19

Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Предлагается предоставить главам регионов полномочия принимать решения о выполнении территориальным фондом функций страховых медорганизаций в регионе.

«Это позволит обеспечить реализацию права граждан на бесплатное медицинское обслуживание», — указано в заявлении представителей Минздрава.

Законопроект направлен на решение вопросов предоставления прав в сфере ОМС иностранным гражданам и лицам без гражданства, находящимся и работающим в России.

Планируется установить порядок информационного взаимодействия при ведении персонализированного учёта данных о застрахованных лицах между Фондом пенсионного и социального страхования России и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования для иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих и трудоустроенных в России.

Минздрав предложил расширить полномочия страховщиков в сфере ОМС
21 сентября 2025  13:19
167
С 22 по 27 сентября каждый желающий сможет пополнить базу потенциальных доноров.
20 сентября 2025  23:47
Самарская Служба крови приглашает стать донорами костного мозга
918
Их нехватка отражается на работе нервной системы и мышц.
20 сентября 2025  17:33
Врач-эксперт отметила необходимость контроля за уровнем кальция и магния осенью
476
По ее мнению, оптимальное время для сна — до 15:00, а продолжительность — 10–20 минут.
19 сентября 2025  23:43
Врач-психиатр рассказала, что дневной сон снижает уровень стресса, улучшает внимание, память и иммунитет
888
Такие заболевания, как конъюнктивиты, кератиты, иридоциклиты, блефариты, ячмени и халязионы, все связаны со снижением иммунитета.
19 сентября 2025  18:18
Самарский офтальмолог рассказал, как сохранить здоровье глаз в осенний период
568
Ранее специалист трудился военным врачом в госпитале. 
19 сентября 2025  17:00
«Земский доктор»: к коллективу Елховской больницы присоединился новый специалист
528
На сегодняшний день трансфузии компонентов донорской крови предусмотрены более чем в 65 стандартах оказания медицинской помощи.
19 сентября 2025  14:57
 В регионе уделяется особое внимание оказанию трансфузиологической помощи новорожденным
363
Всего в регион поступило порядка 1 млн доз вакцины, среди которых «Совигрипп», «Ультрикс Квадри и«Флю М».
18 сентября 2025  19:52
В регионе порядка 330 тысяч человек прошли вакцинацию от гриппа
633
Светлое и уютное здание скоро встретит первых пациентов.
18 сентября 2025  15:48
Проведен ремонт в офисе врача общей практики села Дмитриевка Нефтегорского района
625
Всего в регион поступило порядка 1 млн доз вакцины. Медики напоминают: грипп опасен тяжелыми осложнениями.
18 сентября 2025  15:39
Для сотрудников агентства «Самара 450» организовали вакцинацию на рабочем месте
607
