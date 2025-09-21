Минздрав предложил расширить полномочия страховщиков в сфере ОМС

167

Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Предлагается предоставить главам регионов полномочия принимать решения о выполнении территориальным фондом функций страховых медорганизаций в регионе.

«Это позволит обеспечить реализацию права граждан на бесплатное медицинское обслуживание», — указано в заявлении представителей Минздрава.

Законопроект направлен на решение вопросов предоставления прав в сфере ОМС иностранным гражданам и лицам без гражданства, находящимся и работающим в России.

Планируется установить порядок информационного взаимодействия при ведении персонализированного учёта данных о застрахованных лицах между Фондом пенсионного и социального страхования России и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования для иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих и трудоустроенных в России.