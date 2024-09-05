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Министерство здравоохранения Самарской области заключило соглашение с компанией «Б3-Мед» о пилотном испытании системы контроля безопасности и эффективности медицинских назначений.



"Это уникальное программно-алгоритмическое решение, разработанное на основе принципов доказательной медицины. Оно объединяет функционал администраторов системы здравоохранения по оптимизации бюджета и клинических модулей, позволяющих повышать качество работы системы здравоохранения", - рассказал Генеральный директор ООО "Б3-МЕД" Микаэл Ибрагимов.



С помощью этой системы будут достигнуты следующие эффекты:

поддержка принятия врачебных решений при назначении лечения пациентам с учетом клинических рекомендаций

снижение рисков, связанных с назначением лекарственных препаратов за счет автоматического анализа их взаимодействия и противопоказаний

оптимизация затрат на закупку лекарственных препаратов

повышение качества и безопасности медицинской помощи благодаря подбору аналогов препаратов с более высоким коэффициентом доказанной эффективности

автоматизация процесса принятия решений в отношении номенклатуры и объема закупаемых лекарственных препаратов

повышение эффективности работы клинических фармакологов за счёт применения новой технологии и автоматизации ABC–VEN анализа.



"Внедрение системы поможет повысить уровень и качество оказания медицинской помощи для жителей Самарской области", - отметил врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян.



Система уже реализуется в Москве и Самарская область первый регион, который перенял лучшую практику столицы.

Фото: минздрав СО