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Министерство здравоохранения Самарской области заключило соглашение с компанией «Б3-Мед»

5 сентября 2024 14:27
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Регион внедрит инновационную систему контроля безопасности и эффективности назначений лекарственных препаратов на основе доказательной медицины.

Министерство здравоохранения Самарской области заключило соглашение с компанией «Б3-Мед» о пилотном испытании системы контроля безопасности и эффективности медицинских назначений.

"Это уникальное программно-алгоритмическое решение, разработанное на основе принципов доказательной медицины. Оно объединяет функционал администраторов системы здравоохранения по оптимизации бюджета и клинических модулей, позволяющих повышать качество работы системы здравоохранения", - рассказал Генеральный директор ООО "Б3-МЕД" Микаэл Ибрагимов.

С помощью этой системы будут достигнуты следующие эффекты:
поддержка принятия врачебных решений при назначении лечения пациентам с учетом клинических рекомендаций
снижение рисков, связанных с назначением лекарственных препаратов за счет автоматического анализа их взаимодействия и противопоказаний
оптимизация затрат на закупку лекарственных препаратов
повышение качества и безопасности медицинской помощи благодаря подбору аналогов препаратов с более высоким коэффициентом доказанной эффективности
автоматизация процесса принятия решений в отношении номенклатуры и объема закупаемых лекарственных препаратов
повышение эффективности работы клинических фармакологов за счёт применения новой технологии и автоматизации ABC–VEN анализа.

"Внедрение системы поможет повысить уровень и качество оказания медицинской помощи для жителей Самарской области", - отметил врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян.

Система уже реализуется в Москве и Самарская область первый регион, который перенял лучшую практику столицы.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

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