Министерство здравоохранения Самарской области заключило соглашение с компанией «Б3-Мед» о пилотном испытании системы контроля безопасности и эффективности медицинских назначений.
"Это уникальное программно-алгоритмическое решение, разработанное на основе принципов доказательной медицины. Оно объединяет функционал администраторов системы здравоохранения по оптимизации бюджета и клинических модулей, позволяющих повышать качество работы системы здравоохранения", - рассказал Генеральный директор ООО "Б3-МЕД" Микаэл Ибрагимов.
С помощью этой системы будут достигнуты следующие эффекты:
поддержка принятия врачебных решений при назначении лечения пациентам с учетом клинических рекомендаций
снижение рисков, связанных с назначением лекарственных препаратов за счет автоматического анализа их взаимодействия и противопоказаний
оптимизация затрат на закупку лекарственных препаратов
повышение качества и безопасности медицинской помощи благодаря подбору аналогов препаратов с более высоким коэффициентом доказанной эффективности
автоматизация процесса принятия решений в отношении номенклатуры и объема закупаемых лекарственных препаратов
повышение эффективности работы клинических фармакологов за счёт применения новой технологии и автоматизации ABC–VEN анализа.
"Внедрение системы поможет повысить уровень и качество оказания медицинской помощи для жителей Самарской области", - отметил врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян.
Система уже реализуется в Москве и Самарская область первый регион, который перенял лучшую практику столицы.
Фото: минздрав СО