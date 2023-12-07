Михаил Мурашко: Препараты для терапии микоплазменной инфекции есть в наличии в России

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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко объяснил журналистам ситуацию по диагностике и лечению микоплазменной инфекции в России.



— Препараты от микоплазменной инфекции все есть, методы диагностики тоже, клиническое течение болезни понятно и управляемо, — отметил Михаил Мурашко.



Как ранее рассказал главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным заболеваниям Владимир Чуланов, микоплазменная пневмония не новое заболевание. Некоторый рост заболеваемости, который наблюдается сейчас, может быть связан с периодическими подъёмами в многолетней динамике заболеваемости.