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Михаил Мурашко: Препараты для терапии микоплазменной инфекции есть в наличии в России

7 декабря 2023 13:24
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Михаил Мурашко: Препараты для терапии микоплазменной инфекции есть в наличии в России, заболевание абсолютно управляемое


 Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко объяснил журналистам ситуацию по диагностике и лечению микоплазменной инфекции в России.

— Препараты от микоплазменной инфекции все есть, методы диагностики тоже, клиническое течение болезни понятно и управляемо, — отметил Михаил Мурашко.

Как ранее рассказал главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным заболеваниям Владимир Чуланов, микоплазменная пневмония не новое заболевание. Некоторый рост заболеваемости, который наблюдается сейчас, может быть связан с периодическими подъёмами в многолетней динамике заболеваемости.

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